Umtiti se pose une inquiétante question

Par Nathan Hanini

Après une aventure terminée dans l’anonymat à Lille, Samuel Umtiti cherche un ultime défi. Le champion du monde 2018 s’est donné une date limite avant de mettre un terme à sa carrière. Si l’ancien lyonnais n’a pas trouvé un nouveau club avant le 10 septembre alors, il tournera la page du ballon rond.

Son nom fut chanté, adulé lors de sa tête rageuse en demi-finale de la Coupe du monde face à la Belgique en 2018. Un coup de casque qui envoie les Bleus en finale de la plus grande compétition du monde. Depuis Samuel Umtiti enchaîne les galères. Souvent blessé au genou gauche, le défenseur de 31 ans n’a plus retrouvé de club depuis la fin de son aventure au LOSC le premier juillet dernier. Après 13 apparitions en deux saisons avec les Dogues, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a pris une décision radicale. Lui, qui n’a plus foulé les pelouses depuis le 21 janvier 2024 lors de la Coupe de France, se donne jusqu’au 10 septembre pour trouver un nouveau club. Sinon, il prendra sa retraite.

Des clubs français tentent le coup

🚨Umtiti vers une fin de carrière ?



L’ancien Gone se laisserait jusqu’au 10 septembre pour trouver un club, si il n’y arrive pas, il penserait à mettre fin à sa carrière…



Umtiti de retour à l’OL pour un an avec un faible salaire, oui ou non 🤔



(@lequipe)#TeamOL pic.twitter.com/7YSHsYt4q1 — Julien le gone (@julienmartn_ol) September 3, 2025

Le journal l’Equipe révèle ce mercredi que l’ancien défenseur du FC Barcelone se donne quelques jours pour pousser sa réflexion. Débarrassé de sa douleur au genou, Umtiti ne manque pas de propositions. Toujours selon le quotidien français, les offres proviennent d’Espagne, d’Arabie Saoudite ou encore des États-Unis. Certains clubs de l’hexagone tentent également d’attirer le défenseur de 32 ans. Cet été, il s’est entraîné avec un préparateur physique du côté de Barcelone pour tester son genou gauche. Cependant, la décision reviendra à Samuel Umtiti lui-même. L’ancien lyonnais donnera sa réponse le 10 septembre prochain au plus tard. Alors stop ou encore, réponse dans une semaine.