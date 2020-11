TV : Une clause secrète entre Mediapro et la LFP ?

Dans : Ligue 1.

Tandis que l'on attend toujours l'avis du conciliateur nommé par un tribunal, une clause de sortie pourrait faciliter les choses entre Mediapro et la LFP...du moins si elle existe.

Dans les premiers jours de décembre, on saura si Mediapro paiera l’échéance de 152ME à la Ligue de Football Professionnel, ce qui semble totalement improbable, mais l’on saura aussi ce que le conciliateur nommé par le Tribunal de Commerce de Nanterre décidera afin de trouver une solution entre la Ligue et la société sino-espagnol. Tandis que rien ne semble devoir permettre un accord total, la LFP ne voulant visiblement plus travailler avec Jaume Roures, une clause fans le contrat entre la Ligue et Mediapro pourrait permettre de faciliter un divorce à l’amiable comme l’explique Le Progrès ce samedi.

« Si les discussions restent confidentielles, certains observateurs avisés isolent plusieurs issues possibles au conflit (...) Une « exit clause » qui prévoirait le renoncement de Mediapro, le paiement par le diffuseur d’une indemnité de sortie en échange de l’assurance que la Ligue ne le poursuivra pas en justice. Dans ce cas, un nouvel appel d’offres pourra être mis sur pied », explique le quotidien régional. Autrement dit, Jaume Roures accepte de payer une indemnité à la LFP, et rend ses droits TV, tandis que la Ligue ne va pas au procès et peut les remettre aussitôt sur le marché sans avoir à attendre des mois et des mois. Dans ce incroyable dossier, le temps c'est de l'argent et du côté des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 on ne souhaite plus en perdre beaucoup.