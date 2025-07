TV ‍: Un sondage détruit la chaîne Ligue 1+

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Après seulement une saison de contrat avec DAZN pour la diffusion de la Ligue 1, la LFP a pris la décision de laisser tomber le géant britannique pour offrir sa propre chaîne, Ligue 1+. Une nouvelle plateforme qui est encore loin d'avoir trouvé son public.

Au début de ce mois de juillet, la Ligue de football professionnel convoquait la presse pour présenter son nouveau bébé, la plateforme Ligue 1+. Après une saison très délicate passée avec DAZN en tant que diffuseur principal du championnat de France, la haute instance du football français a pris les devants en ouvrant sa propre chaîne, avec ses propres émissions et règles. Toutefois, l'opinion publique au sujet de l'achat d'un abonnement pour regarder le football français est encore largement méfiante. Comme l'indique un récent sondage réalisé auprès de 1017 personnes par OpinionWay, entre le 13 et le 15 juin, 64% des Français, soit quasiment les deux tiers, déclarent ne pas vouloir souscrire un abonnement pour regarder la Ligue 1 la saison prochaine.

La Ligue 1 n'a pas encore trouvé son public

Ligue1+, la nouvelle chaine de la LFP à 15 euros est lancée https://t.co/YnwTbUFVdj — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2025

Des chiffres effarants qui prouvent encore une fois que la fracture est grande ouverte entre les diffuseurs du championnat de France et ses consommateurs. D'autres données statistiques ont d'ailleurs été publiées par l'entreprise de sondages. On apprend ainsi que chez les passionnés de football, le taux de refus descend à 44%, tandis que sur les 56% prêts à payer un abonnement, seuls 6% accepteraient de dépenser plus de 10 euros par mois. En d'autres termes, même avec une réduction drastique du prix de l'abonnement, lequel est passé à 14,99 euros par mois via Ligue 1+, la LFP n'est pas certaine de trouver son public. Une mensualité qui sera, de toute façon, bien moins élevée que les 39,99 euros par mois proposés par DAZN au lancement de sa campagne.

Enfin, le sondage permet aussi de voir qu'au sein d'une population de votants ayant un club de coeur qui évolue en Ligue 1, 67% des sondés se disent prêts à souscrire un abonnement. Une donnée sur laquelle la ligue peut peut-être se baser pour lancer, comme beaucoup l'espèrent un jour, la diffusion de matchs en pay-per-view (payer pour voir des matchs à la carte, ndlr). Le sondage ayant d'ailleurs été réalisé avant l'officialisation de la plateforme Ligue 1+, les avis ont peut-être changé depuis.