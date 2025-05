TV ‍: Un match gratuit sur DAZN, la Ligue 1 peut pleurer

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Sur le point de rompre son contrat avec la Ligue de Football Professionnel, DAZN n’a pas réuni suffisamment d’abonnés pour continuer l’aventure en France. La plateforme de streaming espère connaître davantage de réussite en Espagne, où elle accepte de faire un geste pour les amateurs de Liga.

DAZN vit sans doute sa dernière semaine en tant que principal diffuseur de la Ligue 1. Moins d’un an après son arrivée dans le football français, la plateforme de streaming va bientôt rompre son contrat avec la Ligue de Football Professionnel. La décision a été actée par les présidents de Ligue 1 après les tensions ces derniers mois.

Pour sa première saison en France, la société britannique estime que la Ligue n’a pas suffisamment lutté contre le piratage et que les clubs ont trop peu ouvert leurs portes pour enrichir ses contenus. Ces reproches seraient la cause de son faible nombre d’abonnés, très loin des 1,5 millions visés. Certains diront que DAZN s’est mis du monde à dos à cause de la qualité de ses programmes, et surtout en raison de ses prix trop élevés. Le partenaire de la Ligue de Football Professionnel aurait sans doute amélioré son image s’il avait fait un geste envers les amateurs du championnat français, comme il s’apprête à le faire en Espagne.

DAZN tente de séduire les Espagnols

En effet, DAZN, qui a récupéré le lot 4 appartenant précédemment à Gol TV, détient désormais les droits pour la diffusion en clair d’un match de Liga par journée. La plateforme en échec dans l’Hexagone va donc retransmettre une rencontre gratuitement sur son site ou via son application, sans même exiger une inscription aux fans. Une manière d’attirer du monde dans l’univers DAZN dont la cote a sérieusement chuté de l’autre côté des Pyrénées.