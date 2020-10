TV : Un accord secret entre Mediapro et la LFP ?

Dans : Ligue 1.

En quête d'un accord avec la Ligue de Football Professionnel, Mediapro s'est tourné vers un tribunal. Et un accord secret aurait déjà été signé afin de négocier affirme Le Canard Enchaîné.

Le litige opposant Mediapro, qui n’a pas versé les 172ME des droits TV prévus le 6 octobre dernier, et la Ligue de Football Professionnel a connu un premier rebondissement si l’on en croit Le Canard Enchaîné paru ce mercredi. En effet, l’hebdomadaire, qui titre « Droits télé : Le foot français piégé par une société chinoise », affirme que dès la fin du mois de septembre, le 29 précisément, le groupe sino-espagnol a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre, afin de réclamer une médiation avec la LFP concernant le non-paiement à la date prévue de l’échéance d’octobre. Et si L’Equipe indique de son côté que Vincent Labrune a refusé une négociation avec Mediapro, le Canard Enchaîné a lui une version radicalement opposée sur cette réponse négative de la Ligue.

Le média, souvent bien informé, indique le président de la LFP, « placé devant le fait accompli a accepté la procédure de médiation », tout en s'engageant à « garder le secret » sur cette décision de négocier. Le Canard précise que cette procédure, qui s’applique aux sociétés en difficulté, pourrait permettre à Mediapro d’échapper à une décision immédiate et brutale de la part de la Ligue de Football Professionnel, les deux camps ayant désormais trois mois pour trouver un accord, voire plus si le Tribunal de commerce validait une prolongation de cette période de médiation. De quoi permettre de négocier un étalement des échéances, et pas un divorce brutal qui pourrait faire des dégâts au sein des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.