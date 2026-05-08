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TV : Toulouse - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 108 mai , 7:00
parAlexis Rose
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Bien installé sur le podium de la Ligue 1 après une très bonne série de résultats, l’Olympique Lyonnais veut faire le boulot à Toulouse dimanche pour s’offrir une finale pour le podium face à Lens lors de l’ultime journée.

Quelle heure pour Toulouse - OL ?

Bien mal embarqué jusqu’à la fin du mois de mars, le club rhodanien renaît complètement de ses cendres depuis plus d’un mois. Remonté sur le podium du championnat de France grâce à quatre victoires de suite, l’OL a son destin en mains pour finir sur le podium. Afin de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, les Gones doivent dans un premier temps battre Toulouse. Cette rencontre entre le TFC et l’OL se jouera ce dimanche 10 mai à 21h00 au Stadium. L’arbitre sera Bastien Dechepy.

Sur quelle chaîne suivre Toulouse - OL ?

Contrairement au match entre Lens et Nantes, qui se jouera en mode avancé vendredi soir, cette rencontre entre Toulouse et Lyon se jouera bien pendant le grand multiplex de la 33e journée de Ligue 1. Ce match sera diffusé sur Ligue 1+ 3.

Les compos probables de Toulouse - OL : 

Bien installé dans le ventre mou du classement, à la 10e place avec autant de points de retard sur les places européennes que d’avance sur la zone rouge, le Téfécé n’a plus rien à jouer durant ce sprint final. Mais les Toulousains veulent finir leur saison en beauté à domicile pour la dernière de Carles Martínez Novell, qui va quitter son poste d'entraîneur à l’issue de la saison. Pour ce match, Toulouse composera sans Magri, Messali ou Sauer.
La compo probable de Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaison - Donnum, Vossah, Casseres, Methalie - Hidalgo, Russell-Rowe, Gboho.
Troisième du championnat, l’OL a deux points d'avance sur Lille (4e), quatre sur Rennes (5e) et six sur Monaco (6e) dans la course au podium. Autant dire qu’à deux journées de la fin, les Gones sont bien placés pour retrouver la Ligue des Champions. Mais pour cela, Lyon doit faire un bon résultat contre Toulouse, pour ne pas se mettre trop de pression avant la réception du Lens de Pierre Sage lors de l’ultime journée de championnat. Lors de ce match important dans la Ville Rose, Paulo Fonseca fera sans Himbert ou Mangala.

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La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tolisso - Endrick, Merah, Moreira - Yaremchuk.

Ligue 1

10 mai 2026 à 21:00
Toulouse
21:00
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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