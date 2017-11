TV : Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna, C8 met le paquet sur PSG-Troyes

Dans : Ligue 1, ESTAC, PSG.

En guise de cadeau de Noël avant l’heure, Canal+ a décidé de diffuser un match de Ligue 1 en clair via sa chaine filiale, ce qui relève de l’exploit si l’on s’en tient à ces dernières années.

Une opération qui va forcément ravir ceux qui ne sont pas abonnés aux chaines spécialisées. Pour ce mercredi donc, c’est l’affiche entre le PSG et Troyes qui a été choisie, avec un carton d’audience attendu pour C8, qui appartient au groupe Bolloré. Et pour mettre en avant cette opération spéciale, la chaine de la TNT a mis les petits plats dans les grands, en proposant une couverture royale et uniquement dédiée, à l’événement, qui sera aussi diffusé sur Canal+ pour les plus puristes.

Car avant la rencontre, les téléspectateurs de C8 retrouveront leur animateur préféré Cyril Hanouna pour un « Touche pas à mon poste » annoncé comme « spécial », et qui aura pour but de faire monter la sauce autour du football en access prime time avant le match. Nul doute que les audiences seront surveillées de très près pour cette opération, qui pourrait donner envie à la chaine cryptée de retenter l’expérience en clair de temps en temps.