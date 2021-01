TV : Téléfoot et Mediapro offrent un deal effarant à la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Mediapro a adressé ce week-end un courrier à la Ligue de Football Professionnel afin de lui faire une proposition pour le moins osée afin de diffuser la Ligue 1.

Vincent Labrune s’est probablement pincé pour y croire lorsque ce week-end le secrétariat de la LFP lui a transmis une missive signée de Mediapro. Car l’ancien détenteur des droits TV de la Ligue 1, incapable d’aller plus loin que le paiement de la première échéance du contrat qui le liait jusqu’en 2024 avec le football français, se propose d’aider la Ligue de Football Professionnel à ne pas devoir vivre une fin de saison sans diffuseur pour le championnat 2020-2021. Ayant lu que Canal+ imposait un appel d’offres et rendait également son lot racheté à BeInSports, Jaume Roures a jugé utile de se rappeler au bon souvenir des dirigeants de la Ligue 1 via un courrier censé redonner un peu le moral aux présidents des clubs de notre Championnat. Pour éviter un écran noir, Mediapro propose tout simplement de continuer à diffuser la saison en cours sur Téléfoot avec un deal clair, le groupe sino-espagnol donnera la LFP ce qui lui restera une fois les frais de production payés, la chaîne continuant évidemment à empocher le prix des abonnements.

Globalement, Mediapro ose proposer à la LFP de ne pas payer les droits TV jusqu’à la fin du championnat et de se repartir la part du gâteau une fois ses frais payés. Et selon l’AFP, le courrier de Mediapro évoque une possible reconduction de ce deal puisqu’il indique que cela peut se faire « au moins jusqu’à la fin de la saison ». Même si rien n’est impossible, on voit mal Vincent Labrune et les présidents accepter cette offre hallucinante d’un groupe qui a tout fait pour ne pas payer ce qu’il devait et pour éviter les recours en justice. Il devient urgent pour tout le monde que les choses avancent dans ce dossier afin d'en finir avec cette incroyable histoire qui ne fait honneur à personne.