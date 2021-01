TV : Téléfoot diffusera OM-PSG, la LFP a trop peur

Dans : Ligue 1.

Avec le mois de janvier se termine normalement le marché des transferts et… les matchs sur Téléfoot.

La chaine dédiée de Médiapro a depuis longtemps cessé ses paiements, obligeant la LFP à prendre des mesures drastiques et à dénoncer le contrat qui venait de débuter. L’appel d’offres se terminera ce lundi avec de grosses attentes de la part des clubs français, et notamment celle de voir Canal+ mettre la main à la poche pour récupérer tout ou une partie des lots remis en vente. C’est encore loin d’être gagné, mais cela devait en tout cas sonner le glas de Téléfoot, et sa diffusion assez confidentielle. Mais ce vendredi, à quelques jours de la date butoir, Europe 1 annonce que Téléfoot va continuer de diffuser les rencontres de Ligue 1 pour au moins une semaine supplémentaire. La crainte des complications de l’appel d’offres et du passage de témoin entre les chaines donne des sueurs froides à la LFP, qui a préféré continuer une journée supplémentaire avec Téléfoot histoire d’éviter un énorme couac.

Surtout que, lors de la prochaine journée, l’affiche sera un certain OM-PSG, le dimanche 7 février. Une rencontre, sauf coup de théâtre, à suivre sur Téléfoot donc. Et ce n’est pas fini, puisque le rendez-vous prévu entre la LFP et Canal+ pour contester ce nouvel appel d’offre est prévu le 19 février auprès du Tribunal de commerce de Paris. Une décision favorable à la chaine cryptée, si elle n’était pas satisfaite du rendu de l’appel d’offres, pourrait bien provoquer une nouvelle page blanche, et donc la sollicitation encore prolongée de Téléfoot. De quoi faire comprendre pourquoi Pierre Ménès lançait récemment que la possibilité de connaitre une saison entière sans diffuseur payant était possible.