TV ‍: Strasbourg - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Inarrêtable avant la trêve internationale de mars, l’Olympique Lyonnais espère bien reprendre sa bonne série de victoires contre Strasbourg pour monter provisoirement sur le podium de la Ligue 1.

Quelle heure pour Strasbourg - OL ?

Avant de reprendre les choses très sérieuses en avril avec son quart de finale d’Europa League contre Manchester United, le club rhodanien veut dominer Strasbourg pour mettre la pression sur ses concurrents dans la course au podium. Ce match entre le Racing et l’OL se jouera ce vendredi 28 mars à 20h45 au Stade de la Meinau. L’arbitre sera Romain Lissorgue.

Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - OL ?

Match d’ouverture de la 27e journée de Ligue 1, cette rencontre entre Strasbourg et Lyon, deux candidats à l’Europe, sera diffusée sur l’antenne de DAZN.

Les compos probables de Strasbourg - OL :

Très belle surprise de la saison en L1, l’équipe alsacienne n’a plus perdu en championnat depuis début février et reste sur cinq victoires en six journées. Remonté à la septième place du classement après un début de saison mitigé, le Racing se situe désormais à quatre longueurs du Top 4. Autant dire que ce match contre Lyon, un concurrent direct dans la course à l’Europe, sera très important pour les hommes de Liam Rosenior. Pour ce match, le RCSA fera sans Dion, Diarra ou Ouattara.

La compo probable de Strasbourg : Petrovic - Guéla Doué, Sarr, Doukouré, Barco - Andrey Santos, Lemaréchal - Bakwa, Nanasi, Moreira - Emegha.

Restant sur cinq victoires de suite toutes compétitions confondues, l’OL de Paulo Fonseca a clairement trouvé son allure de croisière. Remonté aux portes du podium, Lyon espère bien être de manière provisoire sur le fauteuil de troisième vendredi soir après son match à Strasbourg. Mais pour cela, il faudra dominer le Racing sans Fofana (forfait) ou Kumbedi (suspendu).

🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Strasbourg, ce vendredi à 20h45 👊🔴🔵#RCSAOL pic.twitter.com/PrpsRcH7uS — Olympique Lyonnais (@OL) March 27, 2025

La compo probable de l’OL : Perri - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso, Almada, Cherki, Nuamah - Mikautadze.