TV : Rennes - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Pas vraiment au top de leur forme, le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais vont s’affronter dans le choc de la 19e journée de Ligue 1 ce dimanche soir.

Quelle heure pour Rennes - PSG ?

Solide leader du championnat de France avec deux jokers d’avance sur Lens, le club de la capitale voudra se racheter après sa défaite contre le Racing dans un autre gros match de L1, face à Rennes. Un choc qui se disputera ce dimanche 15 janvier à 20h45 au Roazhon Park. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne voir Rennes - PSG ?

Comme chaque affiche du dimanche soir, ce choc entre Rennes et le PSG sera bien entendu diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Mathieu Bodmer, alors que David Aiello sera en bord terrain. La présentation sera effectuée par Thibault Le Rol avec son consultant vedette Thierry Henry.

Les compos probables de Rennes - PSG :

Auteur d’une reprise compliquée, avec une défaite contre Reims pour la reprise (1-3) et un revers subi à Clermont mercredi (1-2), le SRFC veut reprendre sa marche avant en L1, après être redescendu à la 4e place, à cinq points du podium et de l’OM. Mais pour cela, Rennes devra faire un bon résultat devant son public face au PSG. Une mission possible pour les hommes de Bruno Genesio, même si le coach sera privé de plusieurs cadres, comme Bourigeaud, Omari, Santamaria, Terrier ou Xeka.

La compo probable de Rennes : Mandanda – Traoré, Wooh, Rodon, Theate, Truffert – Doué, Ugochukwu, Majer, Gouiri – Kalimuendo.

Timidement reparti de l’avant après sa première défaite de la saison le 1er janvier dernier à Lens, le PSG veut gagner en confiance jusqu’au retour de la Ligue des Champions en février prochain. Pour cela, Paris devra répondre présent dans ce grand rendez-vous contre Rennes, un candidat au podium. Sauf que pour ce match, Christophe Galtier sera privé de Kimpembe, Nuno Mendes ou Verratti.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Danilo – Mukiele, Ruiz, Vitinha, Bernat – Neymar – Messi, Mbappé.