TV : Reims - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Par Alexis Rose

Bien en place dans la course à la deuxième place du championnat de France, l’Olympique de Marseille tentera de dominer une belle équipe de Reims pour passer une bonne trêve internationale.

Quelle heure pour Reims – OM ?

Après avoir gâché sa fin de saison en sortant de la Coupe de France face à Annecy en quarts de finale début mars, l’OM n’a plus que la Ligue 1 à jouer. Suite à une victoire contre Rennes (1-0) et un nul face à Strasbourg la semaine dernière (2-2), Marseille veut faire un bon résultat à Reims ce dimanche 19 mars 20h45. Une rencontre qui se jouera au Stade Auguste Delaune et qui sera arbitrée par François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre Reims – OM ?

Comme chaque grande affiche du dimanche soir, ce duel entre Reims et Marseille, deux belles équipes du championnat de France cette saison, sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Mathieu Bodmer. David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Thierry Henry.

Les compos probables de Reims – OM :

Équipe surprise de la saison en L1, avec une incroyable série de 19 matchs sans la moindre défaite en championnat, Reims pourrait bien s’inviter dans la course à l’Europe. Huitième à quatre longueurs de Rennes, le club champenois peut rêver en grand. Mais pour continuer sa belle série, le SDR va devoir faire un bon résultat contre l’OM. Un objectif que Will Still pourra réaliser avec un groupe complet ou presque, sans Holm ou Maolida.

La compo probable de Reims : Diouf - Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet - Matusiwa, Lopy - Ito, Munetsi, Flips - Balogun.

Deuxième avec deux points d’avance sur Lens et cinq sur Monaco, quatrième, l’OM semble bien parti pour accrocher le podium et la Ligue des Champions en fin de saison. Mais pour cela, Marseille doit continuer à faire de bons résultats en L1, à commencer lors de son déplacement à Reims ce dimanche soir chez une équipe en très grande forme. Pour ce match, Igor Tudor sera privé de Balerdi ou Kolasinac.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Bailly, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Guendouzi - Alexis Sanchez.

Les déclas d’avant-match :

Will Still, coach de Reims : « On prépare les différents matchs de la même manière. On essaye de garder une certaine régularité dans ce qu'on fait. Pour l'instant, ça marche bien, on ne va pas se prendre la tête, ça ne sert pas à grand-chose. Si on peut gagner, si on peut encore prendre trois points, ce serait magnifique. Ça nous permettrait de regarder encore plus vers le haut. Mais on reste lucide, calme et patient par rapport à ce qu'on veut faire. Mais ça ne nous empêche pas d'être ambitieux et d'être assez confiants. Parce qu'on se rend bien compte que si on fait les choses correctement et qu'on est à notre meilleur niveau, on peut embêter les meilleures équipes et c'est ce qu'on veut faire dimanche contre Marseille ».

Igor Tudor, entraîneur de l’OM : « On fait toujours le même travail depuis le début. Si j'analyse le championnat français, on voit que même les équipes de haut tableau peuvent perdre. On est en train de faire une belle saison, on a récolté pas mal de points. Maintenant, c'est la dernière ligne droite, ça va être compliqué car toutes les équipes vont lutter pour leur propre objectif. Reims, c'est la meilleure équipe en France ».