TV ‍: Quelle heure et quelles chaînes pour le multiplex de la 34e journée de L1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

La saison 2024-2025 du championnat de France se terminera officiellement samedi soir à l’occasion du tant attendu multiplex de la 34e journée. Une ultime journée qui s’annonce passionnante à suivre sur tous les tableaux.

Quelle heure pour le multiplex de la 34e journée de L1 ?

La Ligue 1 va officiellement fermer ses portes pour quelques semaines samedi soir à l’issue du multiplex de la 34e et dernière journée. Celle-ci se disputera ce samedi 17 mai à 21 heures aux quatre coins de la France.

Sur quelles chaînes suivre le multiplex de la 34e journée de L1 ?

Comme lors de chaque journée de Ligue 1 depuis le début de la saison, huit des neuf matchs de ce multiplex seront à suivre sur DAZN, à l’image des matchs du PSG contre Auxerre ou celui de l’OL face à Angers. La seule rencontre qui sortira du lot sera Olympique de Marseille - Stade Rennais, qui sera diffusée sur beIN Sports 1.

Les compos probables des matchs du PSG, de l’OL et l’OM :

Titré champion de France depuis bien longtemps, et déjà concentré sur ses deux finales à venir contre Reims en Coupe de France la semaine prochaine et surtout face à l’Inter Milan en Ligue des Champions le 31 mai prochain, le PSG veut boucler sa saison sur une bonne note en L1. Histoire aussi de ne pas gâcher la fête avant de recevoir le trophée devant son public, le PSG voudra donc faire le travail contre l’AJA.

La compo probable du PSG contre Auxerre : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola.

Assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’OM veut finir à la deuxième place pour valider la première bonne année de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Devant son public du Vélodrome, face à Rennes, un adversaire qui n’a plus rien à jouer, l’OM se doit de faire le travail.

La compo probable de l’OM contre Rennes : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia - Rongier, Hojbjerg - Greenwood, Rabiot, Luis Henrique - Gouiri.

Dos au mur après sa défaite contre Monaco le week-end dernier, l’OL n’a plus son destin en main dans la course à l’Europe. Septième à trois longueurs de Nice (4e), Lille (5e) et Strasbourg (6e), Lyon doit espérer un faux pas de ses trois rivaux pour être sûr d’être européen la saison prochaine. À condition aussi de remporter son dernier match contre Angers, officiellement maintenu depuis la semaine passée.

La compo probable de l’OL contre Angers : Perri - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso - Cherki, Almada, Fofana - Mikautadze.

Le programme complet de la 34e journée de Ligue 1 :

Samedi 17 mai à 21h00 :

Lille OSC - Stade de Reims (sur DAZN)

OGC Nice - Stade Brestois (sur DAZN)

AS Saint-Etienne - Toulouse FC (sur DAZN)

Strasbourg - Havre Athletic Club (sur DAZN)

RC Lens - Monaco (sur DAZN)

Olympique de Marseille - Stade Rennais (sur beIN Sports 1)

Paris Saint-Germain - AJ Auxerre (sur DAZN)

FC Nantes - Montpellier Hérault (sur DAZN)

Olympique Lyonnais - SCO Angers (sur DAZN)