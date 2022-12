TV : PSG - Strasbourg, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dix jours après la finale de la Coupe du Monde 2022, la Ligue 1 reprend ses droits avec la 16e journée. Pour ce premier rendez-vous de la deuxième partie de saison, le PSG recevra Strasbourg.

Quelle heure pour PSG – Strasbourg ?

Leader du championnat avec une belle avance sur Lens, le Paris Saint-Germain tentera de poursuivre sa bonne dynamique durant cette période des Fêtes de fin d’année. Pour cela, le club de la capitale devra faire un bon résultat face à Strasbourg devant son public du Parc des Princes. Ce match, qui se jouera ce mercredi 28 décembre à 21h00, sera arbitré par Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre PSG – Strasbourg ?

Avec cette journée en semaine, les habitudes des suiveurs du football français vont être un peu bouleversées. Mais pas tant que cela, puisque ce PSG - RCSA se disputera en prime time sur l’antenne de Canal+ Sport 360.

Les compos probables de PSG – Strasbourg :

Sans Messi, fraîchement champion du monde avec l’Argentine et en vacances jusqu’en janvier, ni Nuno Mendes, Danilo Pereira et Kimpembe, revenus blessés du Qatar, Christophe Galtier va devoir bricoler le meilleur onze possible. Si Neymar et Mbappé sont disponibles, rien ne dit qu’ils seront titulaires, surtout pour le Brésilien, qui est revenu plus tard que le Français. Pour le reste, Paris pourra aligner ses meilleurs éléments.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat - Ruiz, Verratti, Vitinha - Soler - Mbappé, Neymar.

Relégable après une première partie de saison catastrophique, avec une seule victoire au compteur en octobre dernier, le Racing va donc lutter pour sa survie en 2023. Autant dire que ce match à Paris ne s’annonce pas si agréable que cela pour les Alsacens. Mais Strasbourg fera tout son possible pour ramener au moins un point du Parc. Une mission que Julien Stéphan devra remplir sans Pierre-Gabriel, suspendu, ou l’ancien Parisien Dagba, blessé.

La compo probable de Strasbourg : Sels - Djiku, Nyamsi, Le Marchand - Fila, Bellegarde, Ahoulou, Thomasson, Lienard - Ajorque, Gameiro.