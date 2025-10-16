ICONSPORT_273046_0010
Luis Enrique

TV : PSG - Strasbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 116 oct. , 7:00
parEric Bethsy
0
Après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain va tenter de relancer la machine lors de la réception de Strasbourg vendredi en Ligue 1.

Quelle heure pour PSG - Strasbourg ?

Toujours diminué par des blessures, et attentif à la santé de ses internationaux, le Paris Saint-Germain n'aura pas le droit à l'erreur sous peine de voir ses concurrents, y compris Strasbourg, lui passer devant au classement. C'est donc un match important qui attend les Parisiens vendredi à 20h45 au Parc des Princes.

Quelle chaîne TV pour PSG - Strasbourg ?

Comme chaque week-end de championnat, l'affiche du vendredi soir sera disponible chez le principal diffuseur de la Ligue 1. C'est effectivement Ligue 1+ qui retransmettra cette première rencontre de la 8e journée.

Les compos probables de PSG - Strasbourg :

Même si le Paris Saint-Germain va enregistrer plusieurs retours de blessure, le coach Luis Enrique alignera probablement une équipe diminuée, surtout dans le secteur offensif où l'avant-centre Gonçalo Ramos aura une nouvelle chance de se rattraper. Du côté alsacien, Liam Rosenior a aussi des absents puisque l'attaquant Emanuel Emegha et le défenseur central Mamadou Sarr manquent à l'appel.
Le onze probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, Kang-in Lee - Mbaye, Ramos, Kvaratskhelia.
Le onze probable de Strasbourg : Penders - Doué, Högsberg, Doukouré - Ouattara, Rafael Luis, Barco, Diego Moreira - Lemaréchal, Godo - Panichelli.

Ligue 1

17 octobre 2025 à 20:45
Paris Saint Germain
20:45
Strasbourg
0
