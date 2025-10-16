TV : PSG - Strasbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tout le monde a oublié Ghezzal comme recrue ?
Je l'avais dit, UNE DOUILLE D'ANTHOLOGIE on leur a mis. :e KARMA l'a frappe biennnnnnn comme il faut !
Ton autre niveau, on l a vu avec la soit disante équipe B a + de 500 Millions Va raconter tes âneries sur tes articles avec les même incultes que toi et qui ont appris ce sport sur un canapé avec une bière
Faut reconnaître que De Zerbi réussi à tirer le max de son effectif. La titre racoleur veut faire un rapprochement avec Luis Enrique qui est un autre niveau bien entendu, mais dans l'idée il fait parti de ces entraîneurs qui peuvent fédérer un groupe et qui a une vision de jeu. Il convient bien en plus a la ville avec sa passion débordante et extrême
Encore une preuve de plus du déclassement lent et progressif que subit ce club.... Faire les poubelles de Rennes... Voila a quoi est réduit l'Olympique lyonnais!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
