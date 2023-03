TV : PSG - Rennes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Solide leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain veut poursuivre son petit bonhomme de chemin face au Stade Rennais à l’occasion de la 28e journée de championnat.

Quelle heure pour PSG – Rennes ?

La fin de saison du club de la capitale française s’annonce assez longue, sans le piment de la Ligue des Champions ou de la Coupe de France. Mais malgré tout, les Parisiens doivent rester concernés pour remporter le titre de champion. Pour cela, le PSG devra faire respecter son rang face à Rennes ce dimanche 19 mars à 17h05 au Parc des Princes. Cette rencontre de L1 sera arbitrée par Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre PSG – Rennes ?

Comme chaque match du dimanche fin d’après-midi, ce petit choc entre le PSG et Rennes, deux clubs européens cette saison, sera diffusé sur l’antenne de Canal+ Sport 360.

Les compos probables de PSG – Rennes :

Premier du championnat de France avec 10 points d’avance sur l’OM, le PSG est bien parti pour remporter le titre. Mais pour garder son avance avant la trêve internationale de mars et la réception de l’OL au Parc début avril, Paris doit dominer Rennes. Mais pour remplir sa mission, Christophe Galtier sera privé plusieurs joueurs majeurs, comme Neymar, Kimpembe, Mukiele, Hakimi, Ramos, Marquinhos ou Soler.

Le groupe parisien pour la réception de Rennes au Parc des Princes



La compo probable du PSG : Donnarumma – Pembélé, Danilo, Bitshiabu, Zaïre Emery, Nuno Mendes – Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz – Messi, Mbappé.

Dans le dur depuis la reprise hivernale, avec seulement trois victoires sur les huit derniers matchs de championnat, Rennes est cinquième de L1 avec un petit point d’avance sur Lille, en lutte pour intégrer le Top 5. Plus vraiment concerné par la course au podium, le SRFC se doit de faire un bon résultat à Paris pour garder sa place européenne. Mais pour cela, Bruno Genesio devra composer sans Assignon, Doku, Terrier ou Xeka.

La compo probable de Rennes : Mandanda - Spence, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Majer, Santamaria, Toko Ekambi - Kalimuendo, Gouiri.

Les déclas d’avant-match :

Christophe Galtier, coach du PSG : « Nous ne sommes pas champions, ce championnat n’est pas encore gagné. Nous avons des points d’avance. Sur les quatre prochains matchs, nous avons Rennes, Lyon, Nice et Lens. Ce sont des équipes qui se battent pour des places européennes. Nous avons un effectif très diminué. Si on considère que c’est fait, ça sera une grande désillusion. Chercher de la motivation chez mes joueurs ? Non. Mes joueurs savent très bien que ce championnat n’est pas encore gagné. Ça peut vite se retourner ».

💬 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 : "À nous de rebondir et de réaliser une fin de saison comme on a su le faire par le passé."

Bruno Genesio, entraîneur de Rennes : « Jouer contre le PSG, un match différent ? Oui, forcément. Dans ces matches-là, on a plus de vigilance. Parce que si on devait afficher le même état d’esprit dimanche que celui qu’on a affiché à Auxerre, on peut prendre une belle fessée. J’espère que cette défaite va nous servir pour resserrer les rangs. L’important, c’est de réagir. Et c’est ce que j’attends de mon groupe dès ce dimanche au Parc des Princes. Un déplacement idéal pour rebondir ? Quand on va à Paris on a une sorte de crainte. Donc, forcément, ça resserre les liens. En face, c’est la meilleure équipe du championnat, elle va être championne. C’est un adversaire redoutable. Mais c’est un match où on a tout à gagner ».