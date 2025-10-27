TV : PSG, OL, OL… À quelle heure et sur quelles chaînes voir le multiplex ?

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
Oui clairement il font beaucoup de faute dangereuse mais par contre quand les touches il se roulent par terre. De plus leur coach m'a déçu après sa déclaration lunaire moi qui aimait bien son style etc... Il doit s'excuser auprès de Fofana
Tes fameux pote Marseillais RIRES - 3 bd Michelet - Eric Gernier - Godfather - Sam - Samu - 13 sinon rien etc etc MORT DE RIRE
En ayant appris ce sport avant hier, tu veux nous l apprendre RIRES
Quel supporter ? Ou ici sur ce site, il y a eut ca ? RIRES
Encore plus nul que De Zerbo ... NON MERCI Je voudrai voir Genesio. Il m'epate souvent
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
Loading