Ligue 1

TV : PSG, OL, OL… À quelle heure et sur quelles chaînes voir le multiplex ?

Ligue 127 oct. , 7:00
parAlexis Rose
0
Après un beau week-end de football en France, la Ligue 1 revient déjà cette semaine avec une 10e journée qui s’annonce comme toujours intéressante à suivre pour tous les suiveurs.

Quelle heure pour les matchs du PSG, de l’OL et de l’OM ?

Que ce soit pour le podium, la course à l’Europe ou la lutte pour le maintien, le championnat de France est plus serré que jamais. Alors que le PSG a repris son fauteuil de leader après la déconvenue de Marseille à Lens, Paris se déplacera sur la pelouse de Lorient ce mercredi 29 octobre à 19h00. À ce même horaire, le dauphin lensois défiera Metz, alors que le LOSC se déplacera du côté de Nice.
Les autres grosses formations de L1 joueront elles aussi ce mercredi, mais à 21h05. Ce sera notamment le cas de l’OL, qui se déplacera sur la pelouse du Paris FC. Mais aussi de l’OM contre Angers au Stade Vélodrome. Enfin, le gros match de la soirée opposera Nantes à Monaco.

Sur quelles chaînes suivre les matchs du multiplex ?

Les fans du football français n’auront pas le droit à un mais à deux multiplex à l’occasion de cette première journée en semaine de la saison. À 19 heures, les supporters du PSG pourront se brancher sur Ligue 1+ 2 pour voir le match de leur équipe à Lorient. Et plus tard dans la soirée, le match entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais sera diffusé sur Ligue 1+ 7, celui de l’Olympique de Marseille contre Angers sur Ligue 1+ 6. L’affiche de la journée entre le FCN et l’ASM sera à suivre sur beIN Sports 1.

Le programme de la 10e journée de Ligue 1 :

Mercredi 29 octobre
19h00 : FC Metz - RC Lens (sur Ligue 1+ 5)
FC Lorient - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+ 2)
Havre AC - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 4)
OGC Nice - Lille OSC (sur Ligue 1+ 3)
21h05 : Paris FC - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 7)
Strasbourg - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 9)
Toulouse FC - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 8)
Olympique de Marseille - SCO Angers (sur Ligue 1+ 6)
FC Nantes - AS Monaco (sur beIN Sports 1)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
Tout afficher
0
Derniers commentaires

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Oui clairement il font beaucoup de faute dangereuse mais par contre quand les touches il se roulent par terre. De plus leur coach m'a déçu après sa déclaration lunaire moi qui aimait bien son style etc... Il doit s'excuser auprès de Fofana

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Tes fameux pote Marseillais RIRES - 3 bd Michelet - Eric Gernier - Godfather - Sam - Samu - 13 sinon rien etc etc MORT DE RIRE

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

En ayant appris ce sport avant hier, tu veux nous l apprendre RIRES

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Quel supporter ? Ou ici sur ce site, il y a eut ca ? RIRES

Habib Beye entraineur de l'OM, un ancien l'annonce

Encore plus nul que De Zerbo ... NON MERCI Je voudrai voir Genesio. Il m'epate souvent

