TV : PSG - OL, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Pour le retour du football de clubs après la trêve internationale du mois de mars, la Ligue 1 va proposer l’une de ses plus belles affiches avec un choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais.

Quelle heure pour PSG – OL ?

Même si ce duel entre Paris et Lyon n’est plus aussi excitant qu’avant, sachant que l’OL ne joue plus le podium du championnat de France, ce PSG-OL reste quand même un match à part dans une saison. Ce choc se jouera ce dimanche 2 avril à 20h45 au Parc des Princes, il sera arbitré par François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre PSG – OL ?

Qui dit grande affiche du dimanche soir, dit forcément Amazon Prime Vidéo. En effet, ce choc entre Paris et Lyon sera bien diffusé en exclusivité sur le Pass Ligue 1. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et son consultant vedette Thierry Henry.

Les compos probables de PSG – OL :

Toujours leader de la L1 avec sept points d’avance sur l’OM, le PSG traverse une période compliquée, entre l’élimination de la Ligue des Champions face au Bayern et la dernière défaite face à Rennes avant la trêve. Autant dire que les Parisiens seront attendus au tournant par le public du Parc dimanche dans un grand rendez-vous de la saison en L1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra encore composer avec pas mal d’absents, vu que Kimpembe, Mukiele, Neymar ou Ramos sont forfaits.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Danilo, Marquinhos, Bitshiabu - Hakimi, Vitinha, Verratti, Ruiz, Nuno Mendes - Mbappé, Messi.

Trop loin des places européennes, situées neuf longueurs devant, l’OL jouera sa saison face au FC Nantes en demi-finale de la Coupe de France mercredi prochain. Mais pour préparer au mieux cette rencontre à La Beaujoire, Lyon se doit de faire le plein de confiance en faisant un bon match contre le PSG au Parc. Mais pour cela, Laurent Blanc sera privé de Gusto.

La compo probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso - Cherki - Barcola, Lacazette.