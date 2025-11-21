TV : PSG - Le Havre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Leader du championnat après 12 journées, le Paris Saint-Germain cherchera à conforter sa place à l’issue de son match face au Havre.

Quelle heure pour PSG - Le Havre ?

Deux semaines après son beau succès à Lyon, le club de la capitale française veut poursuivre sa bonne dynamique face au Havre. Cette rencontre entre le PSG et le HAC se disputera ce samedi 22 novembre à 21h05 au Parc des Princes. L’arbitre sera Mathieu Vernice.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Le Havre ?

Importante pour les deux équipes, cette rencontre entre Paris et Le Havre sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - Le Havre :

Après une trêve internationale où les joueurs parisiens ont évolué avec leur sélection, cette rencontre face au Havre sera un bon test pour le PSG avant de retrouver la Ligue des Champions contre Tottenham la semaine prochaine. Seul leader du championnat devant Marseille et Lens avant cette 13e journée, le PSG défiera Le Havre pour poursuivre sa bonne série en L1. Même si pour ce match, Luis Enrique sera privé de Dembélé, Doué, Hakimi ou Mendes.

La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre Emery, Beraldo, Lucas Hernandez - Ruiz, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

Suite à un début de saison compliqué, Le Havre reste sur une belle série de résultats avec deux victoires et deux nuls lors des quatre dernières journées. Installé dans le ventre mou du classement, le club normand dispose de quatre points d’avance sur le premier relégable, Nantes. Autant dire que ce match au Parc sera un bonus sans pression. Lors de cette rencontre, Didier Digard aura un groupe plus ou moins complet à sa disposition.

La compo probable du Havre : Diaw - Nego, Sanganté, Lloris, Zouaoui - Touré, Seko, Kechta - Ndiaye, Mambimbi, Soumaré.