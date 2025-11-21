Vitinha PSG

TV : PSG - Le Havre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 121 nov. , 7:00
parAlexis Rose
1
Leader du championnat après 12 journées, le Paris Saint-Germain cherchera à conforter sa place à l’issue de son match face au Havre.

Quelle heure pour PSG - Le Havre ?

Deux semaines après son beau succès à Lyon, le club de la capitale française veut poursuivre sa bonne dynamique face au Havre. Cette rencontre entre le PSG et le HAC se disputera ce samedi 22 novembre à 21h05 au Parc des Princes. L’arbitre sera Mathieu Vernice.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Le Havre ?

Importante pour les deux équipes, cette rencontre entre Paris et Le Havre sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - Le Havre :

Après une trêve internationale où les joueurs parisiens ont évolué avec leur sélection, cette rencontre face au Havre sera un bon test pour le PSG avant de retrouver la Ligue des Champions contre Tottenham la semaine prochaine. Seul leader du championnat devant Marseille et Lens avant cette 13e journée, le PSG défiera Le Havre pour poursuivre sa bonne série en L1. Même si pour ce match, Luis Enrique sera privé de Dembélé, Doué, Hakimi ou Mendes.

Lire aussi

Achraf Hakimi absent entre 4 et 6 semainesAchraf Hakimi absent entre 4 et 6 semaines
La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre Emery, Beraldo, Lucas Hernandez - Ruiz, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.
Suite à un début de saison compliqué, Le Havre reste sur une belle série de résultats avec deux victoires et deux nuls lors des quatre dernières journées. Installé dans le ventre mou du classement, le club normand dispose de quatre points d’avance sur le premier relégable, Nantes. Autant dire que ce match au Parc sera un bonus sans pression. Lors de cette rencontre, Didier Digard aura un groupe plus ou moins complet à sa disposition.
La compo probable du Havre : Diaw - Nego, Sanganté, Lloris, Zouaoui - Touré, Seko, Kechta - Ndiaye, Mambimbi, Soumaré.

Ligue 1

22 novembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
21:05
Le Havre
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Sacha Boey offert à l’OM !

Et maintenant les poubelles du Bayern...

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

Les six mois sont le haut de l'iceberg. L'observateur avisé sait reconnaître le travail de toute une saison d'un entraîneur au savoir faire énorme et les efforts de son joueur pour parvenir au top niveau mondial.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading