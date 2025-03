TV ‍: Pierre Sage fait son retour... sur Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Plus d’un mois après son renvoi de l’OL par John Textor qui a nommé Paulo Fonseca pour lui succéder, Pierre Sage va prendre la parole. L’ancien entraîneur lyonnais sera l’invité du Canal Football Club dimanche.

Fin janvier, John Textor a pris une décision extrêmement impopulaire auprès des supporters de l’Olympique Lyonnais en renvoyant Pierre Sage de son poste d’entraîneur. Le technicien de 45 ans a pourtant réalisé de véritables prouesses sur le banc lyonnais, sauvant les Gones de la relégation la saison dernière en remontant de la 18e à la 6e place, et réalisant un parcours quasiment parfait en Europa League cette saison.

Malgré cela, Pierre Sage a été mis dehors par John Textor, lequel a nommé Paulo Fonseca pour lui succéder. Plus d’un mois après ce gros coup dur, Pierre Sage va faire son retour dans le paysage médiatique. En effet, il sera l’invité du Canal Football Club dimanche à partir de 19h30 en clair sur Canal+. L’occasion de revenir sur son aventure à la tête de l’OL ainsi que sur son licenciement, mais aussi sur la situation chaotique dans laquelle se trouve à présent son ancien club, avec la suspension pour neuf mois de Paulo Fonseca.

Un retour de Sage à l'OL pas d'actualité

Dans ses colonnes ce jeudi, Le Progrès évoque d’ailleurs un possible retour de Pierre Sage après la très lourde sanction infligée au coach de l’OL. « Beaucoup imaginent que la solution toute trouvée mènerait de nouveau à Pierre Sage. Mais il y aurait une forme de désaveu pour John Textor. Et de surcroît, Pierre Sage n’est pas forcément dans cet état d’esprit » indique le quotidien régional dans son édition du jour. Pierre Sage sera à coup sûr questionné sur ce sujet par Hervé Mathoux et les journalistes de la chaîne cryptée ce dimanche à l’occasion de sa présence dans un Canal Football Club qui risque d’être massivement suivi par les supporters de l’OL.