TV ‍: Pierre Ménès a une très mauvaise nouvelle

Par Corentin Facy

En plein conflit avec DAZN, la LFP étudie sérieusement la possibilité de créer sa propre chaîne, avec 100% des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Un projet séduisant mais pas viable financièrement selon Pierre Ménès.

La Ligue 1 ne veut plus de DAZN. L’accord n’a pas encore été trouvé entre les deux parties, mais la séparation à l’issue de la saison ne fait presque plus de doute, tant les relations entre la LFP et le diffuseur britannique sont exécrables. Insatisfait de son nombre d’abonnés et du manque de coopération des clubs, DAZN n’est pas contre l’idée de renoncer à la diffusion de la Ligue 1, à condition bien sûr de s’y retrouver financièrement. Les discussions vont se poursuivre pour tenter de trouver un accord et dans le même temps, la Ligue de Football Professionnel envisage de plus en plus fortement de lancer sa propre chaîne, avec 100% des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, pour un prix qui pourrait avoisiner les 15 euros par mois.

Le patron de Canal+ ouvre la porte à la Ligue 1 https://t.co/vxXanT0b9O — Foot01.com (@Foot01_com) April 19, 2025

Un projet séduisant sur le papier, mais qui a toutefois peu de chances d’être viable économiquement selon Pierre Ménès, qui a évoqué le sujet sur YouTube. « Est-ce que l’on est sûr que tout le monde jouerait le jeu (en s’abonnant) ? Ce n’est pas évident du tout. Et surtout, une chaîne à 15 euros par mois, si on le fait payer 10 mois sur 12, un million d’abonnés à 15 euros par mois, ça fait 150 millions d’euros par an. Deux millions d’abonnés, ça ferait 300 millions d’euros par an. Deux millions d’abonnés, cela me semble être le plafond de verre maximal si tenté que les gens qui ont l’IPTV consentent à faire un geste pour le football français et pour leur club » explique d'abord Pierre Ménès, qui oublie totalement les revenus publicitaires possibles, avant de poursuivre.

La chaîne de la Ligue, Pierre Ménès n'y croit pas

« Mais bon, deux millions d’abonnés, tu ne peux pas avoir plus. Deux millions d’abonnés à 15 euros par mois, ça fait 300 millions d’euros, soit 150 millions d’euros de moins que l’offre actuelle avec DAZN et BeInSports. C’est donc une catastrophe économique sans nom. Moi, je veux bien que l’on passe à une chaine de la Ligue, mais à 15 euros par mois, cela ne fera pas assez de sous pour que les clubs touchent de l’argent » a analysé l’ancien journaliste vedette de Canal+, qui se demande comment les clubs vont s’y prendre pour rendre viable économiquement un tel projet. Une autre solution existe, celle de faire revenir Canal+ dans le jeu. Une hypothèse plus totalement impossible grâce à Nicolas de Tavernost, nouveau patron de LFP Media, qui pourrait renouer le dialogue avec Maxime Saada et Vincent Bolloré pour le plus grand bonheur des dirigeants de clubs et des consommateurs de la Ligue 1.