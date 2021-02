TV : OM-PSG, déjà un premier record pour Canal+ !

Dans : Ligue 1.

Le retour de la Ligue 1, avec l'affiche OM-PSG, sur Canal+ le dimanche soir permet à la chaîne de battre un record d'audience depuis 2019.

La Ligue 1 avait besoin de Canal+, mais c'est une évidence, Canal+ a également besoin de la Ligue 1 et on l'a constaté dimanche soir. En effet, la chaîne cryptée a constaté que le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain faisait mieux que toutes les rencontres de rugby programmées dans cette tranche horaire, tout comme le Canal Football Club était également au-dessus de sa version rugby.

« Pour son grand retour sur Canal+, le choc OM-PSG a rassemblé 1,710 million de téléspectateurs. Il s'agit de la meilleure audience de la Ligue 1 toutes cases et chaînes Canal+ confondues depuis octobre 2019, soit le record de la saison. Un pic est atteint en tout début de match à près de 2,3 million de téléspectateurs. Pour son retour sur sa case historique, le Canal Football Club enregistre quand à lui son record de saison, avec près d'1 million de téléspectateurs. (952 000) », se réjouit la chaîne cryptée. Pour rappel, le record d'audience pour un Clasico remonte à 2013 avec 2,8 millions d'abonnés présents devant la télévision lorsque le PSG avait battu l'OM (2-0).