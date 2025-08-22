TV ‍: OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Suite à une semaine de crise, l’Olympique de Marseille va tenter d'éteindre l'incendie lors de son premier match de la saison à domicile contre le Paris FC, le nouveau rival de la capitale.

Quelle heure pour OM - Paris FC ?

La saison ne fait que débuter, mais le club phocéen est déjà en crise… Il faut dire qu’après la défaite à Rennes lors de l’ouverture de la L1, le vestiaire de l’OM a connu un véritable séisme avec une bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Mais après une semaine de polémiques, Marseille va devoir se reconcentrer sur le terrain avec la réception du Paris FC ce samedi 23 août à 17h00 au Stade Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM - Paris FC ?

Chaque journée de Ligue 1, beIN Sports dispose du deuxième choix de match. Et ce week-end, c’est bien le match entre l’OM et le Paris FC que la chaîne qatarie va proposer à ses abonnés. Cette rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1.

Les compos probables de OM - Paris FC :

Défait à 11 contre 10 sur la pelouse de Rennes le week-end dernier, Marseille figure dans la dernière partie du classement du championnat. Pour éviter de laisser trop d’avance au PSG dans la course au titre, l’OM va devoir réagir dès cette rencontre face au PFC. Mais pour ce match, Roberto De Zerbi sera privé de Rabiot, Rowe, qui sont écartés du groupe depuis leur bagarre, mais aussi de Medina, Paixao et peut-être même Gouiri.

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Egan Riley, Garcia - Kondogbia, Hojbjerg - Greenwood, Gomes, Aubameyang - Maupay.

Promu en Ligue 1 avec de grandes ambitions sous les ordres de la famille Arnault, le Paris FC a raté son entrée en lice le week-end dernier en perdant 1-0 sur la pelouse d’Angers. Par conséquent, le club parisien va tenter de se reprendre sur la pelouse de son club rival, Marseille. Pour ce match, Stéphane Gilli pourra notamment compter sur la nouvelle recrue, Willem Geubbels.

La compo probable du Paris FC : Nkambadio - Sangui, Mbow, Kolodziejczak, De Smet - Kebbal, Marchetti, Lopez, Simon - Krasso, Geubbels.