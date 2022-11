TV : OM - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure voir l’Olympico ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dernier gros match de la première partie de saison avant de zapper sur la Coupe du Monde au Qatar, cet Olympico entre Marseille et Lyon s’annonce chaud bouillant, surtout que les deux clubs ont besoin de points pour passer la trêve au chaud.

Quelle heure pour OM - OL ?

Éliminé de toutes les compétitions européennes après sa grosse désillusion contre Tottenham en Ligue des Champions cette semaine, l’OM va devoir se racheter devant son public du Stade Vélodrome. Pour cela, quoi de mieux qu’un bon résultat dans l’Olympico contre l’OL, son plus grand rival avec le PSG ? Ce choc olympique se jouera en tout cas ce dimanche 6 novembre à 20h45. Ce OM - OL sera dirigé par François Letexier, un arbitre pourtant dans la tourmente depuis sa prestation critiquée lors de Nice - Nantes fin octobre.

Sur quelle chaîne suivre OM - OL ?

Comme tous les plus grands matchs du championnat de France, ce choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se disputera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Smail Bouabdellah et Jérôme Alonzo seront aux commentaires. David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Mathieu Bodmer.

OM / OL sur Prime Video ce dimanche à 20h45.

Commentaires : @SmaBouabdellah et Jérôme Alonzo.

Bord terrain : David Astorga

Présentation : @ThibaultLeRol, avec @BODMERmathieu pic.twitter.com/LyzaDLI4eF — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) November 3, 2022

Les compos probables de OM - OL :

Redescendu à la cinquième place du championnat de France après une mauvaise série de quatre matchs sans la moindre victoire en L1, l’OM a besoin de se faire pardonner devant son public du Vélodrome après la déconvenue subie contre Tottenham en C1 mardi dernier. Pour cela, Marseille voudra l’emporter contre le rival lyonnais. Une rencontre qu’Igor Tudor abordera avec un groupe bien fourni, sans Bailly, victime d’une rechute musculaire en Champions cette semaine.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Alexis Sanchez, Harit.

Un peu remonté au classement grâce à deux victoires de suite contre Montpellier (2-1) et Lille la semaine dernière (1-0), l’OL peut pratiquement recoller à l’OM en cas de victoire au Vélodrome. Histoire de continuer à rêver des places européennes, le groupe de Laurent Blanc devra donc faire un très gros match à Marseille. Tout cela sans Tolisso, toujours à l’infirmerie.

La compo probable de l’OL : Lopes - Diomandé, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Thiago Mendes, Aouar, Tagliafico - Dembélé, Lacazette.

Les déclas d’avant-match :

🎙 𝐃𝐢𝐦𝐢𝐭𝐫𝐢 𝐏𝐚𝐲𝐞𝐭 #OMOL : « C’est un match particulier. On joue au foot pour jouer ces matchs là !

Les supporters seront là, comme depuis le début de saison. Il faudra emmener les supporters avec nous ». pic.twitter.com/OdBg1hn8hl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 4, 2022

Igor Tudor, coach de l’OM : « Les joueurs ne sont pas découragés après la Ligue des Champions, ils savent comment rebondir. C'est bien de jouer une grosse équipe, ça donne plus de motivation aux joueurs. Ça va nous pousser à faire un gros match. C'est une équipe avec de grands joueurs, un nouvel entraîneur qui leur apporte beaucoup. Il faudra faire un très gros match pour ramener des points ».

Laurent Blanc, entraîneur l’OL : « L’enjeu on le connait et je vous répondrai la semaine prochaine. Il faut aller à Marseille avec de l’ambition. Je le répète souvent et il faut prendre des points avant la Coupe du Monde. Mais il faudra en prendre en deuxième partie de saison parce que le nombre de points est insuffisant dans cette première partie. On en est là et n’allons pas trop vite. La pression sur l’OM ou l’OL ? Les deux. Eux ils reçoivent, il faut qu’ils gagnent impérativement avec une série négative, mais on ne peut pas dire que Lyon est sur une superbe série non plus. Les deux clubs ont l’obligation de faire un gros match, mais surtout un bon résultat ».