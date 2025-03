TV ‍: OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Moins sous pression que la semaine passée grâce à sa victoire contre Nantes, l’Olympique de Marseille va déjà retrouver le Vélodrome pour affronter Lens.

Quelle heure pour OM - Lens ?

Solidement installé à la deuxième place du championnat de France, le club phocéen ne veut pas relâcher son emprise sur ses poursuivants. C’est donc avec l’ambition de l’emporter que l’OM va recevoir Lens ce week-end. Ce match se jouera ce samedi 8 mars à 21h05 au Vélodrome. L’arbitre sera Thomas Léonard.

Sur quelle chaîne suivre OM - Lens ?

Comme la grande majorité des matchs de cette 25e journée de Ligue 1, ce choc entre deux gros clubs de L1 entre Marseille et Lens sera diffusé sur DAZN.

Les compos probables de OM - Lens :

Parfaitement remis de sa chute à Auxerre, l’OM a gagné un quatrième match en cinq journées face aux Canaris le week-end dernier (2-0). Toujours deuxième de la L1 avec trois points d’avance sur Nice et six sur Monaco, le club olympien veut conserver son fauteuil de dauphin du PSG. Pour cela, Marseille devra dominer le RCL. Pour ce match, Roberto De Zerbi fera sans Cornelius notamment.

Prochain objectif : #OMRCL 🎯

Nos Olympiens continuent de préparer la réception de Lens ce samedi ⚒️⚽️ pic.twitter.com/oeYJ65ro1F — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 5, 2025

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia - Luis Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin - Greenwood, Gouiri, Rabiot.

Plongé dans une spirale ultra-négative, avec quatre défaites de suite en L1, Lens est retombé dans le ventre mou du championnat. Désormais relégué à six points des places européennes, le club sang et or va devoir se relever pour remplir ses objectifs en fin de saison. Et quoi de mieux qu’un déplacement à Marseille pour relancer la machine ? La mission sera toutefois difficile sachant que pour cette rencontre, Will Still aura beaucoup d’absents, comme Fulgini, Medina, Nzola ou Thomasson (suspendus).

La compo probable de Lens : Ryan - Aguilar, Gradit, Sarr, Mendy, Machado - Diouf, Fofana, Zaroury - Sotoca, Said.