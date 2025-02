TV ‍: OM - ASSE, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dans une bonne dynamique en ce moment, l’Olympique de Marseille recevra l’AS Saint-Etienne ce week-end pour asseoir sa place de dauphin du PSG.

Quelle heure pour OM – ASSE ?

Avec un match par semaine, sans Coupe d’Europe cette saison, le club phocéen a le temps de préparer au mieux tous ses rendez-vous de Ligue 1. Et place désormais à la réception de Saint-Etienne. Cette rencontre se jouera ce samedi 15 février à 17h00 au Stade Vélodrome. L’arbitre de cette rencontre sera Abdelatif Kherradji.

Sur quelle chaîne suivre OM – ASSE ?

Cette affiche entre deux des plus gros clubs historiques du championnat de France comptant pour la 22e journée de Ligue 1 sera diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de OM – ASSE :

Grâce à ses deux succès de suite contre l’OL (3-2) et à Angers la semaine passée (2-0), l’OM a fait un joli trou dans la course à la deuxième place. Dauphin du PSG avec dix points de retard, l’OM a maintenant six points d’avance sur Nice et Monaco. Autant dire que Marseille est bien parti pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais pour cela, il faudra faire respecter son rang contre l’ASSE. Pour ce match, Roberto De Zerbi sera privé de Harit ou de Moumbagna.

La compo probable de l’OM : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius – Luis Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Merlin – Greenwood, Gouiri, Rabiot.

Incapable de gagner depuis le début du mois de janvier, Sainté reste sur deux défaites cuisantes à Lille (1-4) et contre Rennes dans le Chaudron (0-2). Désormais barragiste avec un seul petit point d’avance sur Le Havre, l’ASSE a trois unités de retard sur Nantes, le premier non-relégable. Autant dire que l’ASSE se doit de gratter des points partout pour espérer se maintenir. À commencer par son déplacement au Vélodrome samedi ? Pour ce match, Eirik Horneland composera sans Moueffek ou Wadji.

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Appiah, Nade, Petrot, Cornud – Bouchouari, Ekwah, Mouton – Boakye, Stassin, Davitashvili.