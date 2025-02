TV ‍: OL - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure voir le choc ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le week-end de Ligue 1 se terminera en beauté dimanche soir avec un énorme choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.

Quelle heure pour OL - PSG ?

Même si d’autres matchs, comme l’Olympico entre Lyon et Marseille ou le Classique entre Paris et Marseille, sont peut-être plus importants dans une saison, le match entre l’OL et le PSG est toujours un moment attendu par les suiveurs du championnat de France. D’autant plus qu’après la lourde défaite de Lyon au Parc en décembre (3-1), ce match retour vaudra le détour. Il se jouera ce dimanche 23 février à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre OL - PSG ?

Comme tous les grands matchs de la saison en Ligue 1, la rencontre opposant l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain sera à suivre sur DAZN dimanche soir.

Les compos probables de OL - PSG :

Dans le dur en début d’année 2025, Lyon a clairement retrouvé le bon fluide depuis sa défaite au Vélodrome début février. Même si les Gones viennent d’affronter deux clubs qui jouent le maintien en L1, ils ont quand même réussi à l’emporter deux fois et de manière assez large contre Reims (4-0) et Montpellier (4-1). Remonté à la sixième place du classement de la L1, Lyon n’a que quatre points de retard sur le Top 4, son objectif de la saison. Autant dire que les Gones veulent faire un bon résultat face au PSG devant leur public pour continuer à croire à la Ligue des Champions. Pour ce match, Paulo Fonseca sera privé d’Omari.

La compo probable de l’OL : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Veretout - Cherki, Tolisso, Nuamah - Lacazette.

Tout simplement inarrêtable depuis le début de l’année 2025, le club de la capitale française semble avoir trouvé son allure de croisière. Très facile vainqueur de Brest en barrage retour de la Ligue des Champions mercredi (7-0 après le 3-0 de l’aller), le PSG est en pleine confiance. Et ce n’est pas un déplacement à Lyon qui va faire trembler les hommes de Luis Enrique, qui souhaite que son équipe conserve son invincibilité sur la scène nationale cette saison. Pour cela, le coach espagnol alignera une belle équipe, en faisant sans Zaire-Emery ou Mbaye.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Barcola.