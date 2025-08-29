TV ‍: OL - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne voir l’Olympico ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après un début de saison intéressant, la Ligue 1 va proposer l’un de ses matchs phares dès la troisième journée puisque le choc entre Lyon et Marseille bouclera le week-end de foot en France.

Quelle heure pour OL - OM ?

L’exercice 2025-2026 ne fait que débuter, mais il est déjà l’heure du premier choc de la saison de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ! Comptant pour la troisième journée de championnat, ce premier Olympico se disputera ce dimanche 31 août à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre OL - OM ?

Avec cette grosse affiche d’entrée de saison, la LFP espère encore plus développer sa nouvelle plateforme, sachant que cet Olympico OL-OM sera bien entendu diffusé sur Ligue 1+.

Les compos probables de OL - OM :

Leader du championnat de France grâce à ses deux victoires en autant de journées, face à Lens (1-0) et Metz (3-0), l’OL abordera cet Olympico à la maison avec zéro pression, juste celle de bien faire contre son meilleur ennemi marseillais. Pour ce premier grand match de la saison, Paulo Fonseca composera sans Mangala ou Nuamah, toujours blessés.

La compo probable de l’OL : Descamps - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann - Sulc, Tolisso, Fofana - Mikautadze.

Reparti de l’avant face au Paris FC devant son public du Vélodrome la semaine dernière (5-2) après avoir connu une première grosse crise après la défaite inaugurale à Rennes (0-1), l’OM se déplacera à Lyon avec l’ambition de frapper un premier grand coup. Désireux de faire tomber l’OL pour la première fois de la saison, Roberto De Zerbi sera privé d’Harit, Kondogbia, Medina, Paixao, alors que Rabiot est toujours écarté pour le moment.

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Egan Riley, Balerdi, Garcia - Gomes, Hojbjerg - Greenwood, Gouiri, Weah - Aubameyang.