TV : OL - Nantes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Un peu moins de trois semaines avant de se déplacer à Nantes pour les demi-finales de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais va recevoir le club jaune et vert en championnat.

Quelle heure pour OL – Nantes ?

Avant de basculer dans la trêve internationale du mois de mars, l’OL a un dernier match important à jouer pour continuer à espérer jouer le Top 5 dans le sprint final. Pour cela, Lyon devra faire un bon résultat contre le FC Nantes ce vendredi 17 mars à 21 heures au Groupama Stadium. Une rencontre qui sera arbitrée par Benoît Millot.

Sur quelle chaîne suivre OL – Nantes ?

Comme chaque grand match du vendredi soir, ce choc entre Lyon et Nantes, deux clubs historiques du football français, sera diffusé sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de OL – Nantes :

Dixième du championnat, à sept points des places européennes, l’OL est encore dans le jeu pour remplir son objectif de la saison, à savoir retrouver la Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais pour continuer à espérer encore un peu, Lyon va devoir battre Nantes à domicile. Une mission que Laurent Blanc devra réaliser sans Lopes, Gusto ni El Arouch.

🚨 Voici la liste des 21 joueurs retenus par Laurent Blanc pour le match face au FC Nantes demain à 21h 🔴🔵#OLFCN pic.twitter.com/R2WOolGF24 — Olympique Lyonnais (@OL) March 16, 2023

La compo probable de l’OL : Riou - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Thiago Mendes, Tolisso - Cherki - Lacazette, Barcola.

Toujours en lice pour conserver sa Coupe de France, avec la réception de… l’OL en demie début avril, Nantes connaît une saison compliquée en championnat. Quatorzièmes de L1, avec seulement six points d’avance sur la zone rouge, les Canaris vont jouer le maintien jusqu’au bout. Et après une mauvaise série de quatre matchs sans victoire en L1, le FCN veut retrouver le goût de la victoire à Lyon vendredi. Mais pour cela, Antoine Kombouaré sera privé de Chirivella, Coco, Merlin et Traoré.

La compo probable de Nantes : Lafont - Joao Victor, Girotto, Pallois, Centonze - Moutoussamy, Sissoko - Blas, Mollet, Simon - Delort.

Les déclas d’avant-match :

Laurent Blanc, coach de l’OL : « Il nous manque quelque chose, on n'est pas loin. Je vais insister dans le jeu que je préconise et que je veux. Je pense que les joueurs sont capables de le faire, mais il faut être plus régulier dans la performance. À nous de faire une série. On insiste pour essayer de gagner les matchs. On peut toujours faire plus, je pense que les choses ont bien changé et on est sur la bonne voie. Prendre les trois points, c'est la chose importante contre Nantes. Le 5 avril, ce sera un match différent dans un autre contexte. Je connais bien l'entraîneur et puis ce sera à Nantes. On va déjà essayer d'être présents ce vendredi ».

Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes : « On sait qu'ils ont aussi quelques soucis. Ce n’est pas le grand Lyon qu’on va jouer vendredi. On a des qualités à faire valoir et on a fait une bonne semaine d'entraînement. Personnellement, j’ai envie de faire quelque chose là-bas parce que ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné, on a trois points importants à prendre dans la course au maintien. C’est forcément un match compliqué car on a pris qu’un point sur douze. De plus, on va défier un adversaire qui ne nous réussit pas. On s’attend donc à une partie difficile. Les statistiques sont faites pour être battues. Il y a une équipe avec et sans Alexandre Lacazette, on l'a vu sur la dernière rencontre face à Lille ».