TV ‍: OL - Metz, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après avoir réussi sa rentrée du côté de Lens la semaine passée, l’Olympique Lyonnais va retrouver son public pour affronter Metz à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OL - Metz ?

Suite à un été compliqué, durant lequel l’OL a bien cru être relégué en Ligue 2 par la DNCG, Lyon a plutôt bien réagi sur les terrains. Puisqu’après une bonne préparation estivale, les Gones sont allés gagner à Lens le week-end dernier. Maintenant, Lyon veut lancer une bonne série pour son premier match à domicile de la saison contre Metz. Cette rencontre se jouera ce samedi 23 août à 21h05 au Groupama Stadium.

Sur quelle chaîne suivre OL - Metz ?

Alors que l’OM a été choisi par beIN Sports pour cette deuxième journée de L1, le match entre Lyon et Metz sera donc à suivre sur la nouvelle plateforme Ligue 1+.

Les compos probables de OL - Metz :

Pour son retour au Groupama Stadium, Lyon n’aura pas d’autre objectif que de battre Metz. Dans l’objectif de rester dans le peloton de tête après sa victoire lors de la première journée, l’OL jouera le coup à fond. Pour ce match, Paulo Fonseca sera probablement privé de Tolisso.

La compo probable de l’OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann - Maitland Niles, Sulc, Fofana - Mikautadze.

Défait dans le derby de l’Est face à Strasbourg le week-end passé (0-1), Metz se déplacera à Lyon avec l’ambition de déjouer les pronostics. Pour réussir à bien sa mission, Stéphane Le Mignan fera sans Mangondo, Mbaye, Deminguet ou Sabaly.

La compo probable de Metz : Fischer - Koua, Sane, Gbamin, Mboula, Tsitaishvili - Stambouli, Hein, Traore - Gueye, Madjo.