TV : OL - LOSC, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite à sa probante victoire contre Montpellier le week-end dernier (2-1), l’Olympique Lyonnais va tenter d’enchaîner une deuxième victoire de suite pour la première fois depuis septembre contre le LOSC.

Quelle heure pour OL - LOSC ?

Pour clôturer la 13e journée de Ligue 1, quoi de mieux qu’un choc entre Lyon et Lille ? Cette rencontre entre deux concurrents pour le Top 5 et les places européennes qui vont avec se disputera effectivement ce dimanche 30 octobre à 20h45 dans un Groupama Stadium qui s’annonce chaud bouillant. L’arbitre de cette affiche sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre OL - LOSC ?

Comme chaque grand match du dimanche soir, le duel entre l’OL et le LOSC sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Julien Brun et Jérôme Alonzo seront aux commentaires, alors que Vincent Petitpez sera en bord terrain. Concernant la présentation de cette rencontre, elle sera proposée par Thibault Le Rol et Benoît Cheyrou.

OL / Lille ce dimanche à 20h45 sur Prime Video.

Commentaires : @juliengbrun et J. Alonzo

Bord terrain : @VincentPetitpez

Présentation : @ThibaultLeRol, avec B. Cheyrou pic.twitter.com/RyisL4g8Ru — En Pleine Lucarne 💗 (@EnPleineLucarne) October 27, 2022

Les compos probables de OL - LOSC :

Revenu un peu dans le game grâce à son succès contre Montpellier, le premier après une mauvaise série de cinq défaites en six matchs, Lyon veut poursuivre sa remontée sous les ordres de Laurent Blanc. Pour cela, rien de mieux qu’une victoire contre Lille. Pour cette rencontre, Lyon devra quand même composer sans Tolisso et Diomandé.

🚨 Voici les 21 joueurs sélectionnés par notre coach, Laurent Blanc, pour affronter Lille ce dimanche 🔴🔵#OLLOSC

⏰ 20h45

🏟 Groupama Stadium pic.twitter.com/T8R5gzXQ7U — Olympique Lyonnais (@OL) October 29, 2022

La compo probable de l’OL : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Mendes, Tagliafico - Aouar - Dembélé, Lacazette.

Aux portes du Top 5 après ses trois belles victoires contre Lens (1-0), Strasbourg (3-0) et Monaco la semaine passée (4-3), le LOSC a clairement envie de prolonger sa série positive. Pour cela, Paulo Fonseca devra construire un onze de départ sans Virginius ou Gudmundsson.

La compo probable du LOSC : Chevalier - Diakité, Djalo, Alexandro, Ismaily - Angel Gomes, André Gomes - Ounas, Cabella, Bamba - David.