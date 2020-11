TV : OL, ASSE, PSG, OM, Téléfoot part à la pêche aux abonnés

Dans : Ligue 1.

Très loin de trouver son compte sur le plan financier avec la Ligue 1, Médiapro voit sa chaine lancée spécialement pour les droits TV en France connaitre des débuts difficiles.

Outre les soucis techniques presque légitimes pour une nouvelle chaine, le rendu au niveau du son et de l’image n’a pas convaincu. Mais c’est surtout le prix qui explique pourquoi Médiapro est aussi loin du compte et de ses attentes en terme d’abonnés. En ce mois de novembre, avant la trêve internationale qui va provoquer 15 jours de coupure, Téléfoot a en tout cas décidé de mettre le paquet et d’appliquer une première baisse de ses tarifs, histoire d’inciter les indécis à franchir le cap.

« La Chaine du foot », qui a récupéré les droits pour les matchs des grosses équipes ce week-end avec l’OM à Strasbourg, le PSG face à Rennes et le derby entre l’OL et l’ASSE, a décidé d’appliquer une réduction de 15 % à tous ses nouveaux abonnés pendant le mois de novembre. Une offre spéciale qui a pour objectif de réenclencher un processus favorable pour l’abonnement. Avec les dernières annonces de non-paiement des échéances à la LFP, la publicité avait été catastrophique, et le risque de voir la chaine s’arrêter si jamais la Ligue dénonçait le contrat et ne parvenait pas à trouver un accord dans les négociations, a forcément fait craindre le pire. Le mois dernier, RTL annonçait seulement 300.000 abonnés chez Téléfoot depuis le début de la saison. Un chiffre contredit par Jaume Roures, le patron de Médiapro annonçant avoir dépassé le cap des 600.000 adhérents, espérant atteindre le million avant la fin de l’année.