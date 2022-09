TV : Nantes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après s’être rassuré sur la pelouse de Toulouse cette semaine (3-0), le Paris Saint-Germain cherchera à faire le plein de confiance à Nantes avant le retour de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour Nantes - PSG ?

Le club de la capitale française va entrer dans le vif du sujet avec le retour de la C1 et un premier match contre la Juventus, mardi prochain. Mais avant de penser à ce choc au Parc des Princes, le PSG devra se déplacer au Stade de La Beaujoire pour y défier le FC Nantes. Une rencontre qui se jouera ce samedi 3 septembre 21 heures et qui sera arbitrée par Pierre Gaillouste.

Sur quelle chaîne suivre Nantes - PSG ?

Contrairement à l’OL et l’OM, qui joueront samedi sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo, le PSG sera à l’affiche sur Canal Plus, vu que cette rencontre entre Nantes et Paris sera diffusée sur la nouvelle chaîne Canal+ Sport 360.

Les compos probables de Nantes - PSG :

Suite à un début de saison poussif, avec une seule victoire en cinq journées, le FCN aimerait bien refaire l’exploit de battre le PSG à La Beaujoire comme la saison dernière. Mais pour cela, l’équipe d’Antoine Kombouaré devra faire mieux que lors du Trophée des Champions en juillet, où le FCN avait encaissé un 0-4. Pour ce match de L1, avant de retrouver la Coupe d’Europe avec l’Europa League jeudi prochain contre l'Olympiakos, Nantes sera quand même privé de Sissoko, Traoré, Merlin et Simon. Mais la dernière recrue, Ganago sera par contre au rendez-vous.

La compo probable de Nantes : Lafont - Fabio, Castelletto, Pallois, Appiah - Girotto, Chirivella - Guessand, Blas, Ganago - Mostafa Mohamed.

Leader de la L1, le PSG s’est fait peur contre Monaco dimanche (1-1) avant de se rassurer face à Toulouse mercredi (3-0). Mais pour que tous les feux soient au vert avant d’affronter la Juve en LDC, Paris va devoir faire un bon résultat à Nantes. Pour cela, Christophe Galtier pourra compter sur son armada, sans Fabian Ruiz, suspendu.



🆗📋 Le groupe parisien pour le déplacement à Nantes#FCNPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2022

La compo probable du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.