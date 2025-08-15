TV ‍: Nantes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

La première grande affiche de la saison en Ligue 1 opposera le Paris Saint-Germain au FC Nantes. Une rencontre qui sera suivie de près par tous les suiveurs du football français.

Quelle heure pour Nantes - PSG ?

Alors que le championnat de France reprendra ses droits dès le jour du 15 août, le premier grand moment de la saison de Ligue 1 aura lieu en fin de week-end à l’occasion du choc entre Nantes et Paris. Ce match se disputera ce dimanche 17 août à 20h45 au Stade de la Beaujoire.

Sur quelle chaîne suivre Nantes - PSG ?

Lancée cette semaine, la nouvelle chaîne de la Ligue n’aura pas le droit à l’erreur durant ce premier week-end de diffusion pour convaincre le maximum d'abonnés possibles. Pour cela, la chaîne Ligue1+, qui diffusera ce FCN-PSG, sera gratuite dimanche soir pour inciter les fans de foot à prendre un abonnement.

Les compos probables de Nantes - PSG :

Reparti sur un tout nouveau projet durant cet été, avec l’arrivée de Luis Castro à la place d’Antoine Kombouare sur le banc des Canaris, le club jaune et vert a connu une préparation estivale compliquée avec quatre défaites en cinq matchs. Entre le mercato qui bouscule tout l’effectif et le temps nécessaire pour la mise en place du style de jeu de l’entraîneur portugais, le FCN jouera donc le PSG sans trop de certitudes ce dimanche, mais avec l’ambition de bousculer le champion sortant.

La compo probable de Nantes : Lopes - Amian, Awaziem, Tati, Cozza - Lepenant, Kwon, Leroux - Benhattab, Mohamed, Abline.

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham pour son match de reprise cette semaine (2-2, 4-3 tab), le PSG est déjà prêt. Malgré une reprise très tardive à cause de la Coupe du Monde des clubs, le groupe de Luis Enrique est prêt à en découdre en championnat maintenant. Avec l’objectif de faire la course en tête dès le début de la saison, Paris ira donc à Nantes avec sa grosse équipe, sans Neves (suspendu).

La compo probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre Emery, Vitinha, Doué - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.