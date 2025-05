TV ‍: Metz - Reims, à quelle heure et sur quelles chaînes pour le barrage aller ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

À l’issue d’un exercice 2024-2025 plus ou moins long pour les deux équipes, Metz et Reims vont jouer les barrages pour une place en Ligue 1 en vue de la saison prochaine.

Quelle heure pour Metz - Reims ?

Chaque année depuis son instauration en 2017, les barrages d’accession à la Ligue 1 sont toujours des moments à part pour finir une saison. Sur deux matchs à la vie à la mort entre un presque promu de L2 et un presque relégué de L1, l’avenir des deux clubs se joue. Cette saison, c’est Metz qui affrontera Reims. Le barrage aller se jouera ce mercredi 21 mai à 20h00 au Stade Saint-Symphorien.

[ ℙ𝕣𝕠 ]



Les Grenats connaissent désormais 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗮𝗱𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 pour les barrages de @Ligue1 : @StadeDeReims !



📍 21/05 à Saint-Symphorien (20h00)

✈️ 29/05 à Auguste-Delaune (20h30)



TOUS UNIS DERRIERE LE MÊME OBJECTIF ❤️ pic.twitter.com/RE2VpfLzuN — FC Metz ☨ (@FCMetz) May 17, 2025

Sur quelles chaînes suivre Metz - Reims ?

Sachant qu’elle concerne à la fois la Ligue 1 et la Ligue 2, cette première rencontre des barrages entre Metz et Reims sera co-diffusée sur les chaînes des deux divisions, à savoir sur beIN Sports 1 et sur DAZN.

Les compos probables de Metz - Reims :

Barragiste malheureux la saison passée, avec une défaite contre les Verts de l’ASSE en prolongation, Metz va donc avoir droit à sa revanche cette année. Tombeur de Dunkerque (1-0) samedi lors du deuxième tour des play-offs de L2, le club grenat cherchera à gagner ce match aller à domicile pour aborder le retour de la semaine prochaine avec plus de sérénité. Pour ce match, Stéphane Le Mignan fera sans Asoro.

La compo probable de Metz : Sy - Kouao, Sané, Mboula, Udol - Deminguet, Touré - Diallo, Hein, Bokele Mputu - Sabaly.

Descendu de deux étages au bout du multiplex de la 34e journée de L1 samedi, Reims est encore sous le choc. Alors que le SDR pensait se libérer du championnat pour préparer sa finale de Coupe de France à venir contre le PSG samedi prochain, le club champenois va devoir jouer sa peau en barrages. Pour commencer cette semaine où Reims peut tout perdre, les Champenois se déplaceront à Metz. Lors de ce match, l’entraîneur Samba Diawara sera privé de Daramy, Diakhon, Fofana ou Khadra.

La compo probable de Reims : Diouf - Tia, Hiroki, Okumu, Kipré, Akieme - Ito, Gbane, Koné, Atangana - Siebatcheu.