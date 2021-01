TV : Même Mediapro ne sait pas quand Téléfoot va s’arrêter

Dans : Ligue 1.

Malgré le fait que Mediapro ait rendu 80 % des Droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à la LFP en décembre dernier, la chaîne Téléfoot continue de fonctionner normalement. Jusqu’à quand ?

Pour l’instant, une seule chose est certaine : la nouvelle chaîne du football français va bientôt fermer ses portes après seulement quelques mois d'existence. Sachant que Mediapro n’a pas respecté son contrat avec la Ligue, en ne payant pas les 830 millions d'euros escomptés cette saison, Vincent Labrune cherche maintenant un nouveau diffuseur pour sa L1 et sa L2. Si le duo Canal+ - beIN Sports devrait sauver les clubs français, Téléfoot continue d'émettre en attendant des nouvelles de la LFP. Suivant l’accord de conciliation passé devant le Tribunal de commerce de Nanterre en décembre, la rédaction de Mediapro France doit assurer la diffusion des matchs jusqu’au 31 janvier a minima. Malgré la crise traversée par Mediapro, les 50 journalistes de la chaîne continuent donc de bosser normalement, comme l’explique Jean-Michel Roussier.

« Le fonctionnement actuel de Téléfoot ? On n'a rien réduit en termes de qualité, d'envoi de reporters, de chargés de prod, pas moins de caméras, exactement le même plan de charge que depuis le début. Pour moi, ce n'est pas possible autrement... Sinon on ferme la lumière et on s'arrache… Non, on ne va pas dégrader. La suite des évènements ? Personne n'est capable de me donner la date. Cela ne se prépare pas, ce n'est pas un film ou une série, on est dans la vraie vie là. On fait le boulot et à un moment, cela se terminera. Bien malin celui qui peut dire, quand, et comment ça s'arrêtera... », a lâché, dans L’Equipe, le directeur éditorial de Téléfoot, qui ne sait donc pas quand la rédaction de Téléfoot va se retrouver à Pôle Emploi...