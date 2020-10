TV : Mediapro ment, Pierre Ménès est cash

Dans : Ligue 1.

Après la conférence de presse du patron de Mediapro, Pierre Ménès a fait savoir ce qu'il pense de Jaume Roures. Et ce n'est pas positif.

Dans un exercice de communication risqué, le grand patron de Mediapro a voulu rassurer tout le monde ce mercredi, Jaume Roures expliquant notamment que des négociations étaient en cours avec la Ligue de Football Professionnel afin d’aboutir à un accord concernant les droits TV de la Ligue 1. Le dirigeant espagnol a également fait savoir que Téléfoot était parti pour durer, et que les rumeurs de faillite étaient infondées, reconnaissant quand même que cela n’avait pas été le rush sur les abonnements malgré des stades privés de supporters.

Face à cela, Pierre Ménès, qui plaide évidemment la cause de son employeur, a crié au mensonge. Via son compte Twitter, le consultant de Canal+ a dit tout le mal qu’il pensait de Mediapro et de son patron. « Roures qui continue à se planquer derrière le covid. Les stades sont vides. Comment voir les matchs à part à la télé ? J’espère que la Ligue ne va pas tomber dans ce panneau grossier (...) Il dit que c'est vous canal qui ne veut pas négocier ? Il dit ce qu’il veut. Il ment surtout (...) Pas mal son one man show », a lancé Pierre Ménès, qui depuis la signature du contrat entre Mediapro et la LFP crie à la ruine annoncée du concurrent de Canal+.