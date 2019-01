TV : Mediapro commence son mercato à RMC Sport

Dans : Ligue 1, Info.

Dans un an et demi, le groupe Mediapro sera le diffuseur de la Ligue 1 en France, la société espagnole ayant racheté une grande partie des droits TV de notre championnat. Et, selon L'Equipe, les dirigeants de ce groupe devraient rapidement officialiser la nomination de François Pesenti au poste de directeur de la filiale française de Mediapro. Actuel directeur des sports de RMC, François Presenti a largement contribué à la montée en puissance indéniable de RMC dans le paysage audiovisuel français.

Parmi les autres noms qui avaient été évoqués pour diriger Mediapro France, on avait évoqué il y a quelques semaines celui d'Alexandre Ruiz, le journaliste de BeInSports ayant l'avantage de bien connaître le groupe espagnol. Mais finalement, c'est donc François Pesenti, passé de RTL à RMC en 2011, qui a été choisi.