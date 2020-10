TV : Médiapro c’est fini, Canal et BeIN contactés !

Dans : Ligue 1.

C’est le feu en France depuis que Mediapro a décidé de ne plus verser le montant des droits TV lors de l’échéance du début du mois d’octobre.

Pour beaucoup d’observateurs, Téléfoot vit déjà ses dernières heures, car sa maison-mère n’a aucune intention de mettre l’argent sur la table et de régler ce qu’elle doit pour continuer à diffuser la majorité du football français. La LFP a affiché sa fermeté et a d’ores et déjà entamé la procédure pour dénoncer le contrat, même si cela doit se faire dans les règles, et prend donc au moins 30 jours. Si la démarche va au bout, cette rupture unilatérale empêcherait donc toute nouvelle négociation avec Médiapro, et mettrait les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur la table.

C’est exactement ce qu’il va se passer selon RTL, pour qui ce scénario a déjà été prévu par Vincent Labrune. La Ligue a ainsi déjà contacté Canal+ et BeIN Sports, histoire de ne pas perdre de temps si les droits revenaient sur le marché. Des partenaires historiques du football français qui ont tout intérêt à se positionner, même si l’entrée en jeu des GAFA (Google, Appel, Facebook, Amazon…) n’est pas à exclure. Des premières indications pourraient être données dès ce vendredi, lors du conseil d’administration de la LFP où doit être entériné le prêt consenti pour verser le montant des droits TV aux clubs français malgré le non-paiement de Médiapro. En tout cas, dans le cercle fermé des présidents de Ligue 1, l’optimisme n’est plus de mise, et le pactole promis par l’opérateur sino-espagnol est quasiment à conjuguer au passé. D’autant que les recours, auprès de la justice espagnole ou de la holding chinoise, risquent d’être couteux, longs, et sans garantie de victoire au final.