TV : LOSC - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Déjà seul leader de la Ligue 1 après deux journées, le Paris Saint-Germain tentera de confirmer son très bon début de saison face au LOSC, un autre club en forme.

Quelle heure pour LOSC - PSG ?

Auteur d’un sans faute en Ligue 1, avec des larges victoires contre Clermont (5-0) puis Montpellier (5-2), le club de la capitale française va faire tout son possible pour enchaîner une troisième victoire de suite afin de conserver son fauteuil de leader. Pour cela, les Parisiens devront faire un bon résultat au Stade Pierre-Mauroy. Ce match entre Lille et le PSG se jouera ce dimanche 21 août à 20h45 et sera arbitré par Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - PSG ?

Comme chaque grande affiche du dimanche soir, cette rencontre entre Lille et Paris se jouera sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Pour cette rencontre, les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Benoit Cheyrou. David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et son consultant vedette Thierry Henry.

Lille / PSG ce dimanche à 20h45 sur Prime Video.

Commentaires : @SmaBouabdellah et B. Cheyrou

Bord terrain : D. Astorga

Présentation : @ThibaultLeRol et Thierry Henry pic.twitter.com/E5TQ0Gu9bB — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) August 18, 2022

Les compos probables de LOSC - PSG :

Plutôt bien inspiré en ce début de saison, entre une victoire contre Auxerre (4-1) et un solide nul à Nantes (1-1), le LOSC est installé dans le haut du classement après deux journées. Pour conserver sa place, le groupe de Paulo Fonseca devra faire un bon résultat face au PSG. Une rencontre lors de laquelle Lille sera privé de Weah ou Zhegrova.

La compo probable du LOSC : Jardim - Zedadka, Fonte, Alexsandro, Djalo - André, Gomes - David, Cabella, Bamba - Bayo.

Une semaine après la brouille entre Neymar et Mbappé à cause d’une nouvelle histoire de penaltygate, les deux stars du PSG seront observées dans le Nord de la France. Pour ce match, Christophe Galtier pourra en tout cas compter sur un groupe au complet ou presque.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes - Mbappé, Messi, Neymar.