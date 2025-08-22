TV ‍: Ligue1+ sur Canal+, c'est non ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’ultimatum de ce vendredi à 15 heures est dépassé et aucun accord n’a été trouvé entre LFP Media et Canal+ pour la distribution de Ligue1+.

Les consommateurs qui attendent avec impatience l’accord entre Canal+ et LFP Media pour s’abonner à Ligue1+ via MyCanal vont encore devoir attendre, et peut-être se résigner à l’idée qu’un accord soit un jour trouvé. Malgré un ultimatum fixé à ce vendredi 15 heures, RMC annonce qu’il n’y a toujours pas de terrain d’entente entre la chaîne cryptée et LFP Media pour la distribution de la chaîne Ligue1+. « L'ultimatum lancé par Canal + n'a pas du tout plu à la Ligue, en témoigne la réponse tranchante du responsable des affaires juridiques de LFP Media » note Arthur Perrot, spécialiste des médias pour RMC.

Toujours pas d'accord entre la LFP et Canal+

🚨INFO RMC SPORT🚨

Malgré l’ultimatum lancé par Canal + qui prenait fin ce vendredi à 15h, la chaîne cryptée et LFP Media ne sont pas parvenus à un accord pour la distribution de Ligue 1+.https://t.co/XFbPYUQQZ8 — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2025

Pour rappel, Canal+ estime qu’au même titre que ses concurrents, elle doit avoir l’autorisation de distribuer la chaîne si elle le souhaite, d’autant qu’un accord avait été trouvé avec LFP Media… avant que la Ligue ordonne à Canal+ de retirer ses autres plaintes. Ce que la chaîne cryptée a catégoriquement refusé. La situation est donc toujours au même point et le blocage semble profond et parti pour durer. En attendant, les abonnés Canal+ qui souhaitent voir les matchs de Ligue 1 n’ont pas d’autre choix que de s’abonner à la chaîne de la LFP par un autre moyen. Et ceux qui s’engagent sur douze mois n’auront plus la possibilité de visionner la chaîne par MyCanal si dans les semaines à venir, un accord est (enfin) trouvé.