TV ‍: Ligue1+ signe un renfort de dernière minute

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A quelques heures du lancement des abonnements, le casting de Ligue1+ continue de prendre forme. Pour compléter son équipe de commentateurs, la chaîne de la LFP a fait appel à un ancien de DAZN.

Ce lundi, la campagne d’abonnements à Ligue1+ va ouvrir et forcément, l’excitation grimpe à quelques jours de la reprise du championnat de France. La nouvelle chaîne de la LFP a déjà dévoilé une bonne partie de son casting de journalistes et de consultants. Pour commenter les matchs, trois hommes ont été dévoilés : Xavier Domergue, Smaïl Bouabdellah et Sébastien Dupuis, lesquels vont commenter à eux trois la grande majorité des matchs de Ligue 1. Ils ne seront toutefois pas seuls puisque via son compte X, la nouvelle chaîne du football français a fait savoir que Hamza Rahmani faisait lui aussi partie de l’aventure. Intervenant régulier dans l’After Foot sur RMC pour parler du football africain ou dans certains podcasts sur la Formule 1, il a énormément commenter pour DAZN la saison dernière.

Hamza Rahmani rejoint Ligue1+

Il rejoint un casting qui semble complet ou presque désormais alors que par ailleurs, de nombreux consultants ont été officialisés par Ligue1+, de Benoît Cheyrou à Adil Rami en passant par Benjamin Nivet, Rémy Vercoutre, Ahmed Kantari et Felipe Saad. Sur les réseaux sociaux, la publication de Ligue1+ annonçant la venue de Hamza Rahmani sur la chaîne a en tout cas reçu une vague de bienveillance. « Excellente recrue », « Bah oui en fait. Très fort », Mérité » ou encore « Je m'abonne ! » peut-on lire de la part de ses confrères tels que Mathieu Grégoire, Sacha Tavolieri ou encore Nabil Djellit. Reste maintenant à connaître le rôle exact qui attend Hamza Rahmani sur Ligue1+, lui qui peut aussi bien occuper un rôle de consultant lors de certaines émissions que de commentateur en direct pour les matchs.