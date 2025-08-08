TV ‍: Ligue1+ lance une extraordinaire promo

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Ligue1+ distribue les bonnes nouvelles à quelques jours du lancement des abonnements et à une semaine de la première affiche de la chaîne, vendredi prochain avec Rennes-OM.

La nouvelle chaîne Ligue1+ sera-t-elle un succès pour la Ligue de Football Professionnel et les clubs, qui se sont tournés vers cette solution après le retrait de DAZN ? Les premiers éléments de réponse seront connus la semaine prochaine avec l’ouverture des abonnements ce lundi, cinq jours avant le premier match diffusé sur Ligue1+, le choc Rennes-OM lors de la première journée du championnat au Roazhon Park. Les amoureux de football français pourront s’abonner à la nouvelle plateforme de la Ligue via leur distributeur internet ou directement en téléchargeant l’application Ligue1+ sur les smartphones, tablettes et télés connectés. Le prix de l’abonnement a été fixé à 14,99 euros par mois avec engagement sur douze mois ou 19,99 euros par mois sans engagement.

Une promo à 9,99 euros par mois

La chaîne Ligue 1+ finalement distribuée par Canal+ ? https://t.co/3UMtXSFhGF — Foot01.com (@Foot01_com) August 8, 2025

Mais à l’occasion d’une conférence de presse, Nicolas de Tavernost a annoncé une excellente nouvelle à tous les futurs abonnés avec une promotion de lancement à 9,99 euros par mois pendant les trois premiers mois, à condition de s’engager sur 12 mois avant le 31 août. De quoi faire quelques économies, d’autant que cette bonne nouvelle s’ajoute à celle révélée jeudi. Via son compte X cette fois, Ligue1+ a confirmé qu’avec un seul abonnement, il sera possible de regarder la chaîne sur deux appareils en simultané, sans forcément être dans le même foyer. Autrement dit, un abonnement peut être partagé sans problème avec un ami ou un membre de sa famille, ce qui rapporte l’abonnement pour une seule personne à moins de 8 euros. Des bonnes nouvelles en pagaille pour les fans de Ligue 1, qui sauront apprécier cela alors que le prix fixé par DAZN avait été très sévèrement critiqué lors de son lancement il y a tout juste un an.