La chaîne Ligue 1+ finalement distribuée par Canal+ ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, la saison de Ligue 1 débutera et pour suivre huit des neuf rencontres de chaque journée, il faudra s'abonner à Ligue 1+. La chaîne lancée par la LFP espère toujours que Canal+ va revenir discuter pour une distribution de ces matchs.

Maxime Saada a été très clair, Canal+ ne paiera pas un seul euro pour diffuser les matchs de Ligue 1, mais le grand patron de la chaîne cryptée pourrait être de proposer la chaîne Ligue 1+ à ses millions d'abonnés moyennant un pourcentage. Cependant, alors que les amateurs de football pourront s'abonner à la nouvelle chaîne dès le lundi 11 août, Canal+ ne bouge pas le petit doigt. Ce vendredi, à une semaine du match inaugural entre Rennes et l'OM, qui marquera le lancement de Ligue 1+, Nicolas de Tavernost a une nouvelle fois tendu la main à Maxime Saada. Le patron de LFP Média pense que Canal+ a tout à gagner financièrement à proposer sa chaîne à ses abonnés, et il propose au boss de C+ de rapidement trouver un accord.

Ligue1+ sur C+, un accord de dernière minute est possible

TV : Ligue1+ divise son prix par deux ou presque https://t.co/0rJLe9CTfn — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2025

En conférence de presse, l'ancien dirigeant de M6 et de Bordeaux, qui gère la chaîne Ligue 1+, pense qu'une solution est encore possible malgré les délais de plus en plus courts avant le début de saison. « J’ai toujours dit que nous sommes ouverts aux discussions avec Canal+ s’ils le souhaitent. Nous pensons que c’est l’intérêt de Canal+ et de ses abonnés, voire de ses actionnaires, que de toucher une commission de distribution et satisfaire ses abonnés. Donc j’espère qu’après ce que nous souhaitons, un succès de Ligue1+, Canal + comme tous les grands distributeurs. Notre porte est ouverte, mais la balle est dans le camp de Canal + et pas dans le nôtre », a précisé Nicolas de Tavernost.

Pour l'instant, la chaîne Ligue 1+ sera distribuée via sa propre application, mais également chez les opérateurs internet, et également par DAZN. Aucun deal avec Prime Vidéo n'a pour l'instant été annoncé par la LFP. « Des contrats de distribution sont en cours de négociations avec de nombreux autres acteurs », précise la LFP, sans en dire plus à trois jours du début des abonnements.