TV ‍: « ‍Le foot français va mourir ‍», il accuse DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Malgré quelques progrès, DAZN est encore très loin de faire l’unanimité parmi les amoureux de la Ligue 1, dont certains ont hâte que le diffuseur fasse ses valises.

John Textor n’est visiblement pas le seul à souhaiter le départ de DAZN et à espérer un retour de la Ligue 1 sur Canal+ au plus vite. Parmi les amoureux de notre championnat, certains ne sont pas tendres avec la plateforme anglaise, massivement critiquée depuis plus de six mois pour ses tarifs ainsi que pour son travail éditorial. Spécialiste de l’OL, le streamer @SeriousCharly a poussé un énorme coup de gueule à l’encontre de DAZN après la défaite des Gones sur la pelouse de l’Olympique de Marseille dimanche soir (3-2). Il faut dire qu’une fois de plus, il y avait à redire sur la diffusion du match, entre pubs à gogo, micros qui ne fonctionnaient pas et plans de réalisations souvent à côté de la plaque.

L1 : Un président de club veut virer DAZN et beIN Sports https://t.co/XQzLXYiRbp — Foot01.com (@Foot01_com) February 5, 2025

« Je vais passer mon petit coup de gueule sur DAZN. Ce n’est pas la première fois cette saison, mais je n’en peux plus de DAZN. Je pense sincèrement que le foot français va mourir à terme et que ce sera en partie la faute de DAZN. Déjà que c’est difficile de s’abonner à la Ligue 1 pour 40 balles par mois, si en plus vous avez une qualité aussi merdique de retransmission, de commentaires, de résiliation et d’éditorialisation, les rares gens qui s’intéressent à la Ligue 1 vont se casser et faire autre chose » s’est énervé le suiveur de l’OL sur Twitch, avant de poursuivre dans sa lancée.

DAZN fait encore scandale pendant OM-OL

« On a eu droit à une page de pub à l’entrée des joueurs pour OM-OL. C’est un moment sacré, surtout à Marseille avec la musique, l’ambiance, 65.000 spectateurs... Non, on nous met de la pub. A la mi-temps, les micros ne marchent pas et du coup on a trois pages de pubs, ils ont été à l’antenne 1min30 pendant la mi-temps. La réalisation, on a des plans sur les tribunes en plein match, il y a des buts on ne voit même pas les ralentis. C’est scandaleux d’être aussi nul ! On dirait mon stream quand je ne suis pas chez moi » a conclu @SeriousCharly, pour qui le divorce avec DAZN semble consommé. Avec plusieurs journalistes pour chaque rencontre et la création de plusieurs émissions supplémentaires, la chaîne a pourtant fait des efforts ces dernières semaines mais cela ne suffit visiblement pas pour contenter tout le monde.