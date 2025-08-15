TV ‍: La première de Diawara sur Ligue1+ tourne au fiasco

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue1+ a pris son envol ce vendredi soir à Rennes. Tous les membres de l'équipe de consultants n'ont pas été à la fête. Présent en bord terrain, Souleymane Diawara a souffert avec le micro. L'ancien défenseur a éprouvé de grandes difficultés à être audible et à entendre ses partenaires à l'antenne. Ses interventions ont été jugées moyennes par les téléspectateurs. Le Sénégalais a subi moqueries et critiques sur les réseaux sociaux.

Diawara qui n'entend rien depuis 1h et demi je vous jure je suis mortttt pic.twitter.com/haulmXaUns — ludo (@TopLu28__) August 15, 2025

Souley Diawara quand il découvre la compo pic.twitter.com/V8dNlWIR7S — MPG & MPP ⚽️ (@MonPetitGazon) August 15, 2025

« Ptdrrrrr Souleymane Diawara en bord de terrain c’est la chose la plus drôle que j’ai vu à la télé depuis des années. Il est DÉBORDÉ », « Ça fait 30 ans on a envie d’avoir les arbitres en interview, et Diawara il lui demande s’il va y avoir des pauses fraîcheurs », « Diawara sur @ligue1plus arrêtez le carnage c’est déjà trop avec lui ! », pouvait-on lire à propos de celui qui incarne le rôle de « Paga » en bord terrain pour ce Rennes-OM.