TV : La Ligue 1 sur Amazon Prime, un scénario pas si fou ?

Dans : Ligue 1.

Tandis que le conflit entre Mediapro et la LFP semble avoir atteint un point de non-retour, Canal + est prêt à dégainer une offre pour rafler 100 % de la Ligue 1.

La chaîne cryptée a d’ores et déjà fait savoir aux dirigeants de la Ligue qu’elle était prête à payer près de 600 ME pour récupérer l’intégralité des droits du football français. Mais pour l’heure, rien ne dit que Canal sera seul à se positionner en cas de réattribution des droits TV de la Ligue 1. Des acteurs du paysage audiovisuel tels que Netflix ou Amazon pourraient par exemple faire leur apparition. Sur l’antenne de BFM TV, le directeur général d’Amazon France, Frédéric Duval, n’a d’ailleurs pas fermé la porte à une offre de son entreprise pour récupérer certains droits.

« On a déjà acquis les droits de Roland-Garros pour les années 2021-2023 où on aura la session du soir, donc les meilleurs matchs qui seront diffusés sur Prime Video, c’est une certitude. Ce genre de choses ne s’annonce pas sur un plateau. Je suis intéressé par tout. Je ne peux pas commenter cette question. Ce que je peux assurer à nos abonnés Prime, c’est qu’ils auront Roland-Garros 2021-2023 sur leur télévision. Pour le football, on verra, je ne peux pas parler de ça » a lancé Frédéric Duval dans un grand sourire qui pourrait en dire long sur les intentions d’Amazon en cas de réattribution des droits télévisuels dans les prochaines semaines. En attendant, c’est bien Téléfoot qui continue de diffuser 80 % de la Ligue 1 et de la Ligue 2, sans pour autant avoir versé un seul centime à la LFP depuis cet été…