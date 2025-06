TV ‍: La Ligue 1 sera deux fois moins cher que sur DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Nathan Hanini

Le LFP est désormais dans l'urgence. Après l’échec DAZN, la Ligue de football professionnel lance sa propre chaîne. Cependant, pour le consommateur, le prix baisse nettement par rapport à l’abonnement DAZN.

La Ligue 1 traverse une grosse crise financière et identitaire. Après les multiples échecs de Mediapro et DAZN, la LFP est dans l’embarras. L’élite du football français n’attire plus et les prix pratiqués par les anciens diffuseurs ont fait fuir les passionnés du ballon rond. Pour l’an prochain, la LFP compte lancer sa propre chaîne. Mardi, le nouveau patron de LFP média, Nicolas de Tavernost a été l’invité de RMC. L’ancien président des Girondins de Bordeaux a donné plusieurs informations sur la suite des opérations. Tout d’abord, la nouvelle chaîne LFP ne devrait pas avoir toute la Ligue 1 lors de la première saison, tout sera rétabli ensuite. « Aujourd’hui, Beinsports a le droit de conserver son match, il apporte en contrepartie 80 millions d’euros en cash à la Ligue 1. 80 millions d’euros, c’est l’équivalent de 400.000 abonnés, pour un match. Des discussions s’opèrent, mais je ne garantis pas que l’année prochaine, il y aura neuf matchs sur la chaîne de la Ligue 1. Par contre, l’année 2, il y aura neuf matchs, » explique-t-il dans un premier temps.

Un prix et un objectif fixé pour la Ligue 1

🔴🇫🇷 Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media : "Vous aurez sur la chaine de la Ligue 1, à minima, 8 matchs, et la saison suivante 9 matchs." pic.twitter.com/CaiDgwiDDH — After Foot RMC (@AfterRMC) June 10, 2025

Dans la seconde partie de l’intervention, Nicolas de Tavernost a donné une idée du prix pour le consommateur et l’objectif d’abonnés de la future chaîne. « Ce que je peux vous dire, c’est que le prix sera inférieur à 20 euros par mois et qu’il y aura en plus un abonnement pour les jeunes […] En termes d’abonnés, si on fait moins d’un million d’abonnés la première année, c’est qu’on aura échoué. (...) On estime que les fans de foot prêts à s’abonner à un service de foot payant sont de l’ordre de 3,5 millions en France, » détaille-t-il. Un prix deux fois inférieur à ce qu’a proposé DAZN lors du lancement de la saison 2024/2025.