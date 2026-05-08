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Beinsports Ligue 1

TV : La Ligue 1 c'est fini, BeIN Sports va cartonner

Ligue 108 mai , 10:40
parAlexis Rose
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En passe de diffuser l’un des derniers matchs de Ligue 1 de son histoire, ce week-end à l'occasion du multiplex de la 33e journée, BeIN Sports se prépare à très bien vivre la fin de la diffusion du championnat sur ses antennes.
La saison prochaine, pour la première fois depuis les débuts de la diffusion des matchs de Ligue 1 à la TV, aucun diffuseur historique ne sera au rendez-vous pour relayer les matchs du championnat de France. Puisqu’après le retrait de Canal+ il y a quelques années déjà, ce sera au tour de beIN Sports de lâcher la Ligue 1 lors de l’exercice 2026-2027. Avec le départ de la chaîne qatarie, la Ligue perd quand même un partenaire fidèle, qui a dépensé plus d’un milliard et demi d’euros depuis 2012 entre la L1, la L2 et la Coupe de France.

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Un vrai gâchis sachant que la LFP s’est mise tout le monde à dos et va maintenant devoir proposer tous les matchs du championnat sur sa chaîne Ligue 1+. Ce qui représentera un cas unique en Europe, où les diffuseurs historiques sont encore présents comme en Angleterre ou en Allemagne. Loin d’être en guerre ouverte avec la LFP, beIN n’a juste pas réussi à trouver d’accord sur un conflit commercial à propos du lot du match du samedi après-midi, qui va donc revenir à Ligue 1+. Mais alors est-ce que la chaîne qatarie va survivre à la fin de la L1 sur ses antennes ? Florent Houzot n’en doute même pas.

« Ça va être une saison très difficile pour les clubs »

« On est un partenaire de la LFP. Pour nous, c’est ça, notre vision d'un partenaire. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait un chèque et à qui tu craches à la figure, que tu ne respectes pas. Nous étions hors de cet appel d'offres. Mais on a quand même discuté et on a quand même fait des avancées et des propositions concrètes avec une chaîne qui aurait coûté beaucoup moins cher que ce qu'elle coûte aujourd'hui à LFP Media.
Plus de L1 la saison prochaine, un sacré manque ? Mais nous avons déjà vécu sans la Ligue 1 pendant trois saisons. Et beIN se porte très bien. Je crois que Canal, aujourd'hui, sans la Ligue 1 depuis plusieurs saisons, se porte très bien. Et c'est d'ailleurs là le problème. C'est qu'au final, aujourd'hui, les différentes erreurs stratégiques des dirigeants du foot depuis dix ans ont, année après année, dévalorisé leur produit. Ils ont montré que le fan de foot n'est plus autant dépendant de la Ligue 1. Et je pense qu’aujourd’hui, ça va être une saison très difficile pour les clubs. Quand tu es partenaire et qu'on ne te respecte pas, quand tu as en face de toi un partenaire qui ne t'écoute pas, qui ne veut pas être ouvert à la discussion et alléger les contraintes, tu dis au revoir », a balancé, sur RMC Sport, le directeur de la rédaction de beIN Sports, qui estime que les clubs français vont droit dans le mur en suivant la stratégie de la LFP… Personne ne pourra dire le contraire sachant que les formations de L1 ne vont pratiquement plus toucher de droits TV à partir de la saison prochaine, alors que ceux-ci étaient encore à près de 100 ME par saison avec DAZN il y a un an.
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Si tu annonces qu il y a déjà eu du penalty sifflé sur une main après le dégagement d un joueur de son équipe sur un de ses coéquipiers, je suis prêt à le regarder, dis moi. Et quand bien même l’arbitrage aurait été mauvais, le Bayern a tout de même eu 180mn pour soi-disant écraser Paris à l aller puis au retour chez eux, y a juste rien eu, Paris a mérité de passer loyalement, faut arreter ton complotisme, on a compris que tu détestais le PSG, dis juste ça, t as le droit mais viens pas parler de trucage, les mauvais arbitrages, c est arrivé plein de fois en défaveur de Paris comme contre MU, le Real ou le barca.

PSG : Bradley Barcola en a marre, il fait ses valises

J'étais contre au début mais à force je pense qu'il nous faut voir pour prendre un mec qui fera la même chose à droite que ce que fait Kvara à gauche. Là tout les ailiers sont en vrai des joueurs de couloir gauche qui préfère repiquer pour frapper pied droit comme Kvara, Doué et BB. Il nous faut un spécialiste à droite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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