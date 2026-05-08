TV : La Ligue 1 c'est fini, BeIN Sports va cartonner

En passe de diffuser l’un des derniers matchs de Ligue 1 de son histoire, ce week-end à l'occasion du multiplex de la 33e journée, BeIN Sports se prépare à très bien vivre la fin de la diffusion du championnat sur ses antennes.

La saison prochaine, pour la première fois depuis les débuts de la diffusion des matchs de Ligue 1 à la TV , aucun diffuseur historique ne sera au rendez-vous pour relayer les matchs du championnat de France. Puisqu’après le retrait de Canal+ il y a quelques années déjà, ce sera au tour de beIN Sports de lâcher la Ligue 1 lors de l’exercice 2026-2027. Avec le départ de la chaîne qatarie, la Ligue perd quand même un partenaire fidèle, qui a dépensé plus d’un milliard et demi d’euros depuis 2012 entre la L1 , la L2 et la Coupe de France.

Un vrai gâchis sachant que la LFP s’est mise tout le monde à dos et va maintenant devoir proposer tous les matchs du championnat sur sa chaîne Ligue 1+. Ce qui représentera un cas unique en Europe, où les diffuseurs historiques sont encore présents comme en Angleterre ou en Allemagne. Loin d’être en guerre ouverte avec la LFP, beIN n’a juste pas réussi à trouver d’accord sur un conflit commercial à propos du lot du match du samedi après-midi, qui va donc revenir à Ligue 1+. Mais alors est-ce que la chaîne qatarie va survivre à la fin de la L1 sur ses antennes ? Florent Houzot n’en doute même pas.

« Ça va être une saison très difficile pour les clubs »

« On est un partenaire de la LFP. Pour nous, c’est ça, notre vision d'un partenaire. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait un chèque et à qui tu craches à la figure, que tu ne respectes pas. Nous étions hors de cet appel d'offres. Mais on a quand même discuté et on a quand même fait des avancées et des propositions concrètes avec une chaîne qui aurait coûté beaucoup moins cher que ce qu'elle coûte aujourd'hui à LFP Media.