TV : La bombe, Mediapro prêt à tout plaquer cette semaine !

Dans : Ligue 1.

Ce week-end, Mediapro n’a pas honoré son échéance de paiement des droits TV auprès de la LFP pour la seconde fois de suite.

Au total, le groupe sino-espagnol doit près de 350 ME à la Ligue de Football Professionnel. Malgré ce refus de payer depuis trois mois, Téléfoot continue de diffuser la Ligue 1 comme si de rien était. Et si Canal + est prêt à prendre le relai en récupérant 100 % des droits du championnat de France pour un total avoisinant les 600 ME, la chaîne cryptée souhaite que le conflit entre Mediapro et la LFP soit réglé afin de ne pas se mettre en faute. Cette semaine pourrait marquer un tournant décisif dans ce dossier bouillant qui menace l’équilibre financier du football français. Et pour cause, Daniel Riolo a lâché une véritable bombe sur l’antenne de RMC en dévoilant que le groupe audiovisuel présidé par Jaume Roures pourrait se retirer de la Ligue 1… dès cette semaine !

« Il n’est pas impossible que Mediapro se retire cette semaine » a simplement glissé le chroniqueur de l’After Foot, précisant ensuite que l’information demandait d’ultimes vérifications, mais qu’il était plus que probable que Téléfoot disparaisse dans les prochains jours. Une annonce qui a évidemment provoqué l’effet d’une bombe, et qui soulève un certain nombre de question. Quid des abonnements, quelle diffusion TV pour les matchs du week-end ? Autant d’incertitudes qui planent, alors que Marc Sénéchal, le conciliateur désigné par le Tribunal de Commerce de Nanterre doit s’exprimer jeudi devant le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel. De toute évidence, les prochains jours seront absolument décisifs. Mais quoi qu’il en soit, on ne voit pas réellement comment Mediapro pourrait toujours faire partie du paysage audiovisuel français à moyen terme au vu de la gravité du conflit actuel…